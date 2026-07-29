Destapan nueva arremetida de Diego Valdés: la millonaria cifra que deja por jugar en Colo Colo

El volante nacional no es considerado por Guillermo Barros Schelotto y pidió a la dirigencia de Vélez que lo dejen volver a Chile.

El mercado de fichajes de Colo Colo se mueve de forma fuerte. A la espera de Vozinha, ahora se suma el nombre de Diego Valdés que vuelve a tomar fuerza.

Ante la llegada del portero de Cabo Verde, lo del volante nacional se enfrió. Sin embargo, este miércoles la negociación tomó un nuevo rumbo por la arremetida del ex América.

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¿Qué pasó? Según reportaron desde el otro lado de la Cordillera, Valdés exigió a la dirigencia de Vélez que lo dejen salir del equipo. El formado en Audax Italiano enfatizó en su deseo por volver a Chile y pidió que se acepte la propuesta de Colo Colo.

“Diego Valdés Demostró su interés por salir del club, tras NO ser considerado por Guillermo Barros Schelotto”, indicó el periodista Lautaro Méndez. Lo que ya se reflejó en el partido ante Sarmiento, ya que ingresó recién en el 78′.

Incluso el chileno puso sobre la mesa una importante fórmula para que se le permita seguir con su carrera en el Cacique. “El volante propuso salir a cambio de la deuda que el Fortín mantiene con él y la CD aún no se manifestó con él. La intención del jugador es volver al fútbol chileno”, agregó el periodista de ESPN y Vélez670.

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Valdés es uno de los jugadores con sueldos más altos en Vélez, con cerca de 150 mil dólares cada 30 días. Por lo que la deuda sería más que importante, ya que contempla tres meses sin salario. Pero dejaría dicho monto a cambio de quedar libre para venir a jugar en Colo Colo.

Fernando Ortiz espera con los brazos abiertos a su regalón

Diego Valdés se ha transformado en el gran anhelo de Colo Colo. En el Cacique no es primera vez que buscan la contratación del volante nacional.

El tema es que ahora con está nueva señal, se podría apurar la negociación. Si hasta se habla que tiene todo acordado con ByN, contrato por dos temporadas y salario, por lo que solo falta su salida de Vélez.

“Con Diego mantengo diálogo por lo que viví en el América. Lo quiero mucho. Lo abrazo cada vez que lo veo”, recalcó Fernando Ortiz al ser consultado por Valdés. Por lo que de concretar su llegada, se cumplirá el anhelo de tener nuevamente bajo sus filas a su regalón.