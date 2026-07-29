El volante uruguayo se comió una dura sanción tras intentar agredir al árbitro el pasado sábado en el Huachipato vs Cobresal.

La fecha 16 de la Liga de Primera 2026 dejó una gran polémica en el partido entre Huachipato y Cobresal. El apasionante 3-3 en el CAP tuvo al árbitro Héctor Jona y al uruguayo Kevin Altez como protagonistas, esto luego de un duro cruce que terminó con el volante siendo expulsado.

El charrúa entró en una fuerte discusión con el juez, a quien intentó darle un cabezazo en el rostro, lo que le valió una roja directa, algo que el propio Jona detalló en su informe posterior al partido.

“Quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo”, escribió el juez.

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La sanción a Kevin Altez luego de intentar agredir a Héctor Jona

Luego de conocer los hechos y antecedentes de este caso, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió sancionar a Kevin Altez con cuatro fechas de suspensión en la Liga de Primera 2026.

Héctor Jona le mostró roja directa a Kevin Altez luego que el volante de Huachipato intentara agredirlo. | Foto: Photosport.

Así las josas, el volante no estará para los duelos de Huachipato ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, Everton en el CAP, Palestino en La Cisterna y Deportes Limache como locales.

Cabe recordar que los acereros marchan sextos con 24 puntos y que su próximo partido ante la U será este domingo 2 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Nacional por la fecha 17 del torneo.

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En síntesis