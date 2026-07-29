Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

El duro castigo que recibió Kevin Altez tras intentar darle un cabezazo a Héctor Jona

El volante uruguayo se comió una dura sanción tras intentar agredir al árbitro el pasado sábado en el Huachipato vs Cobresal.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Altez recibió una dura sanción tras esta imagen.
© Captura.Altez recibió una dura sanción tras esta imagen.

La fecha 16 de la Liga de Primera 2026 dejó una gran polémica en el partido entre Huachipato y Cobresal. El apasionante 3-3 en el CAP tuvo al árbitro Héctor Jona y al uruguayo Kevin Altez como protagonistas, esto luego de un duro cruce que terminó con el volante siendo expulsado.

El charrúa entró en una fuerte discusión con el juez, a quien intentó darle un cabezazo en el rostro, lo que le valió una roja directa, algo que el propio Jona detalló en su informe posterior al partido.

“Quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo”, escribió el juez.

Experto árbitro chileno se va encima de Héctor Jona: “Lo torea para que el jugador reaccione”

ver también

Experto árbitro chileno se va encima de Héctor Jona: “Lo torea para que el jugador reaccione”

La sanción a Kevin Altez luego de intentar agredir a Héctor Jona

Luego de conocer los hechos y antecedentes de este caso, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió sancionar a Kevin Altez con cuatro fechas de suspensión en la Liga de Primera 2026.

Héctor Jona le mostró roja directa a Kevin Altez luego que el volante de Huachipato intentara agredirlo. | Foto: Photosport.

Héctor Jona le mostró roja directa a Kevin Altez luego que el volante de Huachipato intentara agredirlo. | Foto: Photosport.

Así las josas, el volante no estará para los duelos de Huachipato ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, Everton en el CAP, Palestino en La Cisterna y Deportes Limache como locales.

Cabe recordar que los acereros marchan sextos con 24 puntos y que su próximo partido ante la U será este domingo 2 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Nacional por la fecha 17 del torneo.

“Abuso de poder”: Rostro de TNT Sports lapidario con polémica conducta de arbitro Héctor Jona

ver también

“Abuso de poder”: Rostro de TNT Sports lapidario con polémica conducta de arbitro Héctor Jona

En síntesis

  • Kevin Altez recibió cuatro fechas de sanción tras intentar agredir al árbitro Héctor Jona.
  • Huachipato y Cobresal empataron 3-3 en un polémico partido por la fecha 16.
  • El volante de Huachipato se perderá el próximo duelo ante Universidad de Chile.
Lee también
"Yo le pegaba un combo...": duras críticas a Héctor Jona
Campeonato Nacional

"Yo le pegaba un combo...": duras críticas a Héctor Jona

"Desafiante": Héctor Jona queda como un santo en informe por expulsión
Campeonato Nacional

"Desafiante": Héctor Jona queda como un santo en informe por expulsión

Jaime García aborda la gran polémica de la fecha 16: "Una fuerte..."
Chile

Jaime García aborda la gran polémica de la fecha 16: "Una fuerte..."

Gago les pone máxima presión a Octavio Rivero y el Gato Lucero
U de Chile

Gago les pone máxima presión a Octavio Rivero y el Gato Lucero

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo