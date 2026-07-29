La fecha 16 de la Liga de Primera 2026 dejó una gran polémica en el partido entre Huachipato y Cobresal. El apasionante 3-3 en el CAP tuvo al árbitro Héctor Jona y al uruguayo Kevin Altez como protagonistas, esto luego de un duro cruce que terminó con el volante siendo expulsado.
El charrúa entró en una fuerte discusión con el juez, a quien intentó darle un cabezazo en el rostro, lo que le valió una roja directa, algo que el propio Jona detalló en su informe posterior al partido.
“Quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo”, escribió el juez.
ver también
Experto árbitro chileno se va encima de Héctor Jona: “Lo torea para que el jugador reaccione”
La sanción a Kevin Altez luego de intentar agredir a Héctor Jona
Luego de conocer los hechos y antecedentes de este caso, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió sancionar a Kevin Altez con cuatro fechas de suspensión en la Liga de Primera 2026.
Héctor Jona le mostró roja directa a Kevin Altez luego que el volante de Huachipato intentara agredirlo. | Foto: Photosport.
Así las josas, el volante no estará para los duelos de Huachipato ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, Everton en el CAP, Palestino en La Cisterna y Deportes Limache como locales.
Cabe recordar que los acereros marchan sextos con 24 puntos y que su próximo partido ante la U será este domingo 2 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Nacional por la fecha 17 del torneo.
ver también
“Abuso de poder”: Rostro de TNT Sports lapidario con polémica conducta de arbitro Héctor Jona
En síntesis
- Kevin Altez recibió cuatro fechas de sanción tras intentar agredir al árbitro Héctor Jona.
- Huachipato y Cobresal empataron 3-3 en un polémico partido por la fecha 16.
- El volante de Huachipato se perderá el próximo duelo ante Universidad de Chile.