El juez, quien también tuvo su parte en el cruce que tuvo con el jugador de Huachipato el pasado sábado, recibió su castigo correspondiente desde la Comisión de Árbitros.

Héctor Jona fue protagonista de una de las grandes polémicas que dejó la pasada fecha 16 de la Liga de Primera 2026. El árbitro entró en una dura discusión con Kevin Altez en el 3-3 entre Huachipato y Cobresal en el CAP, donde terminó expulsando al jugador acerero.

Y es que la imagen que dejó este cruce dio la vuelta al mundo, ya que el uruguayo intentó agredir al juez con un cabezazo luego de un cobro con el que no estaba de acuerdo, lo que le valió una roja directa en los minutos finales del partido.

El propio Jona detalló esto en su informe, donde escribió “quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo”.

ver también “Yo le pegaba un combo en el hoci…”: critican duramente la “arrogancia” del árbitro Héctor Jona

El castigo que recibió Héctor Jona tras su cruce con Kevin Altez

Durante la jornada de ayer se conoció que el Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio una dura sanción de cuatro fechas a Kevin Altez por este actuar. Con esto, el charrúa no estará para los duelos de Huachipato ante Universidad de Chile, Everton, Palestino y Deportes Limache.

Sin embargo, no fue el único sancionado en este caso, ya que la Comisión de Árbitros también decidió castigar a Héctor Jona, quien por las imágenes que captó la TV también puso lo suyo para tan iracunda reacción del jugador.

Héctor Jona le mostró roja directa a Kevin Altez luego que el volante de Huachipato intentara agredirlo. | Foto: Photosport.

El organismo liderado por Roberto Tobar no asignó a Jona para ningún compromiso de la Liga de Primera ni de la Primera B para este fin de semana. Además, el juez tampoco estará en la cancha como cuarto árbitro ni en el VAR.

Habrá que ver si esta sanción por la actitud desafiante de Jona es por solo este fin de semana o se extiende por más tiempo. Lamentablemente las peleas y discusiones se arman de a dos y el árbitro aportó bastante en este cruce con Kevin Altez.

ver también “Abuso de poder”: Rostro de TNT Sports lapidario con polémica conducta de arbitro Héctor Jona

En síntesis