Los Mineros tenían todo dado para volver a El Salvador con un triunfo revitalizador para salir del descenso directo, pero dos goles postreros dejaron todo 3-3. ¡Hubo una roja directa por intento de agresión al árbitro!

Cobresal se fue al descanso en desventaja gracias al gol de Rafael Caroca que puso adelante a Huachipato, pero la entrada de Steffan Pino trastocó el partido por completo. El cuadro minero no pudo evitar la apertura de la cuenta mediante un cabezazo después de un corner servido por Ezequiel Cañete.

Pero todo cambió en la parte complementaria, cuando los pupilos de Gustavo Huerta le dieron tres golpes a los locales. Pino reemplazó al juvenil atacante Martín Espinoza, quien llegó a préstamo desde la Universidad de Chile. Y con apenas cuatro minutos en la cancha del estadio CAP, apareció en el marcador.

Luego de un centro de Aaron Astudillo que Nicolás Vargas desvió levemente, pero no pudo sacar, el espigado centrodelantero anotó una volea espectacular. Fue el 1-1 transitorio en los 49 minutos. En los 56 apareció la nunca bien ponderada ley del ex por partida doble.

Steffan Pino celebró así el 1-1 parcial ante Huachipato. (Eduardo Fortes/Photosport).

Antonio Castillo, un ex Huachi, habilitó al argentino Julián Brea, quien definió con un tiro raso que venció la resistencia del joven golero Christian Bravo. Después de la revisión en el VAR, el juez Héctor Jona convalidó el tanto del trasandino que había jugado tres temporadas en el cuadro de la usina.

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Pino fue clave para Cobresal y fabricó el autogol del 3-1 y Huachipato rescata un empate

Cobresal anotó el 3-1 ante Huachipato en una jugada que tuvo una participación fundamental de Steffan Pino. El ex ariete de Deportes Iquique condujo el balón y cuando intentó habilitar a tres dedos al panameño César Yanis, el pie de Nicolás Vargas desvió completamente la trayectoria.

Descolocó a Bravo, quien no pudo volver para evitar el ingreso de la pelota por el centro de su arco. En los 70 minutos, el marcador quedó 3-1 a favor del elenco albinaranja. Mario Briceño encontró la manera de acortar las cifras, pero el VAR determinó su posición de adelanto.

Por ende, su gol quedó anulado. A pesar de que los locales consiguieron descontar en los 81 minutos mediante Maximiliano Rodríguez, el panorama se puso muy oscuro para los pupilos de Jaime García. Una pelota aérea provocó el choque entre el portero de Cobresal, Alejandro Santander y su compañero Franco Bechtholdt.

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El zaguero cayó muy conmovido y fuertemente contra el pasto. Jona de inmediato paralizó el partido para que Bechtholdt fuera atendido. Algo que no le gustó para nada al volante ofensivo uruguayo Kevin Altez, quien literalmente se encaró con Jona.

Héctor Jona le mostró la roja directa a Kevin Altez de Huachipato. (Eduardo Fortes/Photosport)

Altez hizo el gesto de darle un cabezazo al árbitro, que inmediatamente le mostró la tarjeta roja directa. Incluso algún compañero regañó al charrúa. Por ejemplo, el goleador Lionel Altamirano, quien lo invitó a salir del campo de juego ante la indefendible conducta que tuvo. Fue el mismo “9” del Huachi el que encontró el empate 3-3 y lo celebró con todo. ¡Qué locura de partido!

Así celebró Lionel Altamirano el 3-3 definitivo. (Eduardo Fortes/Photosport).

Revisa el compacto del empate entre Huachipato y Cobresal

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Cobresal desperdició una victoria fundamental para salir de la zona de descenso directo, mientras que Huachipato se quedó con 23 puntos al cabo de 16 fechas.