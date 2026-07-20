Aunque Independiente intentó ficharlo, otro club aceleró las negociaciones y se quedó con una de las figuras del cuadro acerero.

El mercado de fichajes sigue moviéndose y ya comienza a confirmar importantes salidas del fútbol chileno. Una de ellas es la de Santiago Silva, una de las principales figuras de Huachipato, quien dejará oficialmente el cuadro acerero para continuar su carrera en el extranjero.

Durante las últimas semanas, el volante fue vinculado con Independiente de Avellaneda, club que seguía de cerca su situación con la intención de incorporarlo.

Sin embargo, el elenco argentino no logró concretar la operación y otro equipo terminó quedándose con el jugador.

El club al que llegaría Santiago Silva

Según informó Renzo Luvecce, periodista especializado en el mercado de fichajes, Santiago Silva no continuará en Huachipato y su próximo destino será Uruguay.

“Todo ok. Me confirman que el volante Santiago Silva va a Nacional, el conjunto uruguayo aceptó las condiciones de la dirigencia acerera”, señaló a través de sus redes, para luego agregar que su presentación debería darse en los próximos días,

“Independiente de Avellaneda también estaba negociando, pero me indican que el Bolso fue más rápido“, añadió.

El jugador se marcharía a la liga de Uruguay/Photosport

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La carrera de Santiago Silva

El volante de 21 años llegó a Huachipato en 2024 procedente de Danubio FC de Uruguay. Desde su arribo, fue ganándose un lugar en el equipo hasta convertirse en una de las principales figuras del cuadro acerero, además de ser parte del plantel que conquistó la Copa Chile en la temporada 2024/25.

En síntesis: