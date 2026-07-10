El jugador chileno despertó el interés del Krasnodar de Rusia, que presentó una millonaria oferta. Sin embargo, las conversaciones aún no llegan a buen puerto.

Maximiliano Gutiérrez atraviesa un gran momento profesional desde su llegada a Independiente, donde se ha consolidado como una de las figuras del equipo durante esta temporada. Sus buenas actuaciones despertaron el interés desde Europa, específicamente del Krasnodar de Rusia.

Según informó Radio La Red, el conjunto ruso presentó una oferta de millonaria por el atacante chileno de 22 años. Sin embargo, pese a la propuesta, desde el cuadro argentino ya habrían tomado una decisión respecto al futuro del futbolista.

Maxi Gutiérrez se queda en Independiente

Según reveló el comunicado Renzo Luvecce, el jugador chileno se quedará en Argentina, pese al gran interés desde Europa. “De momento continuará en Independiente de Avellaneda, me indican que hace unas semanas el Krasnodar de Rusia ofertó 6,5 millones de dólares por su carta, pero fue rechazada”.

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Añadiendo que el motivo de la caída es el monto económico. “Me cuentan que la dirigencia del club argentino rechazó la propuesta inicial y envió una contraoferta que ascendía a los $8M de dólares“

“La negociación se entrampó debido a que los rusos accedían a pagar $7M de dólares como máximo, pero está ahí, aún no se cae”.

En la misma línea, agrega que no esta descarta su salida y que las negociaciones pueden reactivarse.

“Se debería resolver en las próximas semanas considerando que Huachipato lo cedió a préstamo sin costo por 1 año con opción de compra obligatoria por el 50% de su pase en 2M de dólares, los cuales tendrían que pagar a inicios de 2027″.