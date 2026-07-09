El polémico delantero se acerca al estadio Monumental y su vuelta al líder de la Liga de Primera genera dudas.

Colo Colo lidera con una ventaja de 10 puntos la Liga de Primera, es por ello que el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, exige tres fichajes para amarrar el título en el segundo semestre.

El estratega albo quiere un nuevo arquero, un volante ofensivo y un extremo que pueda jugar por ambos costados. El ariete elegido es un viejo conocido del estadio Monumental: Jordhy Thompson.

El zurdo pretende volver al fútbol chileno, pero para que ello se concrete Blanco y Negro debe llegar a un acuerdo con Orenburg de Rusia, dueño de la carta del atacante. Ya están en conversaciones y se espera que se concrete pronto su retorno.

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Alejandro Hisis desaprueba el regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo

La vuelta de Thompson genera debate en Colo Colo, así lo dejó claro el ex defensor del Cacique Alejandro Hisis, quien en diálogo con RedGol señaló que esperaba la contratación de otro tipo de jugador.

“Yo desde el inicio de la temporada he apuntado que el fichaje ideal para Colo Colo era Jean Meneses de Limache, o en su defecto Popín Castro. Esos eran mis nombres”, dijo el Chino Hisis.

Jordhy Thompson puede volver a Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Luego, el ex seleccionado nacional comentó sobre Thompson que “pensé que iban a optar por un nombre a lo mejor de más categoría. El chico es un buen jugador, un prospecto todavía. Y es una opción todavía de que crezca más, pero a lo mejor se necesitaba un jugador más hecho“.

Para finalizar, Alejandro Hisis matizó y dijo que Jordhy Thompson puede ser un aporte y que merece una nueva oportunidad en Colo Colo.

“Siempre yo pienso que hay que darle oportunidades también a las personas, Ojalá esto le sirva a Thompson para revertir, mejorar todo lo que se ha cuestionado de sus cosas. Todo lo extradeportivo y cosas así”, cerró.

En síntesis

Colo Colo lidera la Primera División con una ventaja de 10 puntos de diferencia.

lidera la Primera División con una ventaja de de diferencia. El entrenador Fernando Ortiz exige tres fichajes para reforzar el plantel albo este semestre.

exige para reforzar el plantel albo este semestre. El club negocia con el Orenburg de Rusia el regreso del delantero Jordhy Thompson.