Ganaba 20 mil pesos, se afianzó en Colo Colo y ahora sueña con importante logro: “Quiero ser campeón y que me compren”

El delantero de 24 años se recupera de su lesión en la rodilla derecha y apunta para volver a la segunda rueda de la Liga de Primera.

Colo Colo ya piensa en el segundo semestre del 2026. Esto porque los albos quieren asegurar la Liga de Primera y despejar los fantasmas que han aparecido con los últimos partidos donde la imagen del equipo fue muy distante a la mostrada en la primera etapa del año.

Y uno de los que se prepara para estar disponible es Lautaro Pastrán. El delantero llegó al cierre del mercado de fichajes y se le cuestionó por su nivel. Sin embargo, con empuje y coraje se ganó un lugar en el equipo titular de Fernando Ortiz.

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Lo que se reflejó con la lesión que sufrió en su rodilla derecha ante O’Higgins por Copa Chile. A Pastrán se le diagnostico un esguince medial grado dos por lo que tiene un mes de recuperación.

Por lo que ahora se mentaliza en recuperar su mejor forma para la segunda rueda del campeonato nacional. “Hay que aprovechar la oportunidad. Todos los días me levanto en dar lo mejor. He empezado a trabajar más, entrenar cardio y los factores que me faltaba física y mentalmente. Me gusta entrenar mucho y leer la palabra de Dios”, recalcó en conversación con AS Chile.

El gran sueño de Lautaro Pastrán en Colo Colo

Es que la vida de Lautaro Pastrán no ha sido tan fácil. En especial en sus inicios donde tuvo que enfrentar más de una adversidad. Incluso recalcó que fue clave su abuela materna.

“Mi abuela es argentina y chilena, tenía doble nacionalidad. Ella me ayudó mucho en Everton. Tuve momentos difíciles donde ganaba solo 20 mil pesos. Ella estaba ahí ayudándome. Fue una etapa muy complicada”, agregó.

Por lo mismo, apuntó a que no quiere desaprovechar la oportunidad de Colo Colo y en su primer año ya sueña en grande.

“Vamos por más. Me gustaría alcanzar ese sueño de jugar en Europa. Pero a corto plazo sueño con ser campeón con Colo Colo y que me compren”, recalcó.