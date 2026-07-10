Este DT de mucha experiencia en el Cacique elogió la calidad del antofagastino, pero planteó que sería un error volver a Chile a los 22 años.

Dejó de ser un secreto hace rato el interés que tiene Colo Colo en repatriar a Jordhy Thompson durante el mercado de fichajes de invierno. Aunque también es sabido que el Orenburg de Rusia no ha dado ninguna respuesta a las intenciones del Cacique.

Así al menos lo transparentó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro y accionista mayoritario de la concesionaria. En ese contexto, RedGol se puso en contacto con un entrenador que conoce bien al extremo zurdo de 22 años. “Jordhy fue uno de mis regalones en su tiempo”, reconoció Gualberto Jara.

“Tenía mucho futuro, era un chico trabajador, con mucho carácter para jugar. Lastimosamente se equivocó y mucho todo este tiempo. Después de todo lo que lleva fuera del país, tengo entendido que se arregló y se casó con su mujer”, agregó Jara sobre la relación del antofagastino con Camila Sepúlveda.

Gualberto Jara conoció a Thompson en las inferiores de Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Frente a eso, el ex DT albo y excolaborador de Gustavo Benítez manifestó que “ojalá pueda sentar cabeza y volver mucho más maduro y claro en lo que pretende para su futuro. Afuera se aprende mucho, solo, vivió otras exigencias y otras costumbres”.

“Al no tener las compañías que acá muchas veces perjudican uno sienta cabeza y se dedica a lo único que puede: trabajar y tratar de surgir en el fútbol. Ojalá haya madurado un poco, pero a esa edad es un poco volátil todo”, añadió Gualberto Jara, radicado en Chile hace muchos años.

Jordhy Thompson afina su vuelta a Colo Colo. ¿Se dará? (Javier Salvo/Photosport).

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Gualberto Jara aconseja a Jordhy Thompson que no vuelva a Colo Colo

Para Gualberto Jara, volver al país de origen a los 22 años puede ser un error de Jordhy Thompson, quien interesa a Colo Colo. “Sería lo ideal que se quede afuera desde todo su punto de vista”, aseguró el paraguayo, un conocedor total del Cacique.

Trabajó en divisiones menores, fue ayudante en la década de los 90 e incluso algún interinato de los albos condujo. “También para la profesión, jugar en el exterior es mucho más importante. Está creciendo y necesita eso”, sentenció Jara muy convencido.

Jordhy Thompson en el Orenburg FC. (Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images).

Por el momento, el Orenburg de Rusia todavía cuenta a Thompson en su plantel y su registro en aquel país fue el siguiente: en 55 partidos que ha jugado por ese club, suma siete goles y también regaló siete asistencias. Además recibió cuatro tarjetas amarillas.