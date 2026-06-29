El jugador chileno no apareció en los primeros entrenamientos de Orenburg y de inmediato crecieron los rumores sobre un posible regreso al Monumental. Sin embargo, el club ruso salió a explicar qué pasó.

El mercado de fichajes ya comienza a dar sorpresas y uno de los nombres que ha tomado fuerza para reforzar a Colo Colo es el de Jordhy Thompson, quien actualmente milita en Orenburg de la liga rusa.

Si bien no existe ninguna negociación oficial, el delantero nunca ha escondido su deseo de volver al Cacique en algún momento. Además, los rumores sobre un posible regreso en este mercado crecieron luego de que no se presentara a los primeros días de la pretemporada del conjunto ruso.

¿Por qué Thompson se ausentó en el Orenburg?

Tras los rumores, el mismo club aclaró que fue lo que pasó con el jugador de 21 años. A través del medio MatchTV, Orenburg explicó que la ausencia de Jordy Thompson se debe a un problema con su visa.

Desde el club aseguraron que esperan resolver la situación en los próximos días para que el chileno pueda reincorporarse a los entrenamientos junto a sus compañeros, considerando que la liga rusa está próxima a comenzar una nueva temporada.

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La posición de Colo Colo por posible regreso de Thompson

Al ser consultado sobre este posible regreso, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, señaló: “Yo creo que no podemos nosotros lapidar a gente por los errores del pasado. Como dicen ‘el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra’ ¿o no?”.

El jugador suena para regresar a los albos /Photosport

“Por eso, nosotros vamos a ser sumamente responsables de buscar lo mejor para el equipo, por eso es que nos vamos a dar todo el tiempo que sea necesario”.

En síntesis: