Jorge Vargas recalcó que se debe hacer un esfuerzo por repatriar al “Loco” para que vuelve a dirigir la Roja y mejore el fútbol chileno.

Marcelo Bielsa protagonizó uno de los pápelos más llamativos en el Mundial 2026. Pese a tener un grupo accesible, empató con Arabia Saudí y Cabo Verde, para peor en la última fecha no pudo aguantar el empate ante España, y cayó por la cuenta mínima. Por lo que se fue eliminado con solo dos puntos.

“Me voy triste, porque me dejaron solo”, fue la última frase que le dijo el trasandino al plantel charrúa. Lo que se debió a las constantes filtraciones a la prensa uruguaya y donde lo dejaron como chaleco de mono. Incluso este martes hará oficial su salida de la celeste.

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Por lo mismo, el nombre de Marcelo Bielsa vuelve a asomar como un candidato posible a la selección chilena. Oportunidad que Jorge Vargas pidió aprovechar sí o sí. En conversación con Redgol, “Potencia” describió los motivos para repetir el esfuerzo por el “Loco”.

“Ahora que el fútbol chileno está pasando un momento negativo, podría ayudar en el crecimiento de los jugadores jóvenes. Sería un gran aporte”, destacó el ex seleccionado nacional sobre el adiestrador de 70 años.

Tras fracaso en Uruguay: ¿Merece otra oportunidad Bielsa en Chile?

Los escenarios se asemejan a lo que ocurrió en 2007 cuando asumió Bielsa. El trasandino venía de un importante fracaso con Argentina y la Roja asomó como opción para reencantarse con el fútbol. Lo mismo se refleja ahora tras el fracaso en el Mundial con Uruguay.

Incluso antes de comenzar la competición, recalcó que todavía guarda lindos recuerdos de lo que fue su pasada por nuestro país. “Todo lo que tenga que ver con Chile para mí es un buen recuerdo, aparte de lo deportivo”, confesó Bielsa.

Marcelo Bielsa terminó de la peor forma su proceso en Uruguay. Ahora Jorge Vargas recalcó que es el momento ideal para traerlo a Chile en busca de su revancha. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Por lo que para Vargas es el momento ideal para que se vuelve a convencer al rosarino. “Lo ideal sería un buen proceso de cuatro años mínimo. Ya le dio la oportunidad a jugadores jóvenes sin tener nivel internacional y a Chile le fue muy bien con él”, agregó Vargas.

“Ahora podría formar nuevos jugadores. Eso podría hacerle muy bien a Chile. No sé qué pensarán los dirigentes, pero me parece una muy buena opción”, complementó el ex defensa dando el visto bueno a Bielsa.