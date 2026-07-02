Nicolás Kast figuró en despacho de Chilevisión durante la Copa del Mundo, aunque no se reveló su identidad hasta horas después del hecho.

Sigue la acción del Mundial 2026 y desde Chile se vivió un particular momento en TV. Durante la transmisión de Chilevisión con el ambiente del torneo, el hijo de José Antonio Kast se tomó la pantalla.

Pese a que en vivo jamás se presentó como tal, Nicolás Kast (29) apareció como un hincha más en el estadio Mercedes Benz de de Atlanta. Vistiendo la camiseta de la selección chilena, acudió a ver el duelo entre Inglaterra y Congo.

Fue posterior al hecho que el medio Ex-Ante dio los detalles de la aparición de Kast junto a su esposa Florencia Galilea Vicuña (27), hija del exsenador y expresidente de RN, Rodrigo Galilea.

Esto dijo el hijo de Kast en pantalla por el Mundial 2026

Nicolás Kast y su esposa aparecieron en pantalla siguiendo la acción del Mundial 2026. Durante despacho de Chilevisión, la pareja que contrajo matrimonio en 2024 contó su vida desde Estados Unidos.

Así fue la aparición en pantalla del hijo del Presidente.

“Llevamos un año viviendo acá. Ha sido una experiencia increíble, no hay como Chile y se vuelve a Chile sí o sí, pero esto ha sido muy entretenido y tener un Mundial aquí ha sido una gran experiencia”, dijo Florencia Galilea.

En cuanto al hijo del Presidente Kast, detalló que “hemos venido a varios partidos, este estadio tiene como capacidad para 70 mil personas, es techado, con aire acondicionado, increíble. Estar con los hinchas ingleses es una locura. El ambiente mundialero hay que aprovecharlo”.

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Mandando un abrazo a la familia, Nicolás Kast cerró su intervención haciendo una insólita petición: “Manjar, Súper 8, Negritas y pisco”, son los encargos que siempre pide a los chilenos que lo visitan.