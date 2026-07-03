El elenco nortino acelera su reestructuración para la segunda rueda y tendría prácticamente cerradas dos incorporaciones para fortalecer el equipo.

El mercado de fichajes continúa en pleno movimiento y Cobresal ya trabaja en la conformación de su plantel para la segunda rueda de la Liga de Primera. En ese contexto, el conjunto minero tendría encaminadas dos incorporaciones para fortalecer el equipo dirigido por Gustavo Huerta.

Según informó el periodista Diego Peralta, Felipe Villagrán dejará Everton y su próximo destino estaría en el norte del país. De hecho, el comunicador aseguró que “Cobresal sería el nuevo club” del mediocampista quien llegaría para reforzar al elenco.

El otro refuerzo que llega a Cobresal

Pero Villagrán no sería el único fichaje. De acuerdo con información de Sabes Deportes, el portero Matías Olguín de Magallanes, también se convertiría en nuevo refuerzo del cuadro minero, que busca potenciar su plantel para afrontar la segunda parte de la temporada.

El presente de Cobresal

Cobresal cerró la primera rueda de la Liga de Primera con un panorama complicado. El conjunto minero finalizó en el 15° lugar de la tabla de posiciones, instalándose en zona de descenso y obligado a reaccionar en la segunda mitad de la temporada.

Con ese escenario, el equipo dirigido por Gustavo Huerta buscará revertir su irregular campaña, salir de los últimos puestos y asegurar la permanencia en la categoría y también acercarse a la pelea por los cupos a torneos internacionales.

En síntesis: