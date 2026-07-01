Otros tres encuentros se llevaron a cabo este miércoles en el certamen, dos triunfos como visitantes más el empate que los "piratas" consiguieron en Quillota.

Además de la derrota que Universidad de Chile obtuvo ante Unión La Calera, otros tres encuentros se disputaron durante la jornada de miércoles en Copa Chile, con la particularidad que ninguno de los que fueron locales se llevaron el triunfo.

Hubo tres encuentros que se disputaron en paralelo. El primero de ellos se jugó en el campamento minero de El Salvador por el Grupo C, donde Cobresal cayó por la cuenta mínima con Deportes La Serena, gracias a la anotación de Jeisson Vargas sobre el final del pleito.

Idéntico marcador se produjo en Coronel, en el Estadio Federico Schwager, donde Universidad de Concepción fue local y perdió ante Ñublense en el marco del Grupo F. La única anotación fue mediante lanzamiento penal de Matías Plaza (65′).

El tercer encuentro del día en Copa Chile se jugó en el “Lucio Fariña” de Quillota por el Grupo A, donde Coquimbo Unido se enfrentó a Deportes Limache, y pese a que Guido Vadalá abrió la cuenta en los 45′, cerca del final de la brega un autogol de Manuel Fernández decretó el empate definitivo por 1-1.

¿Cómo quedan las Tablas de Posiciones en Copa Chile?

¿Cómo se completa la fecha?

Con dos encuentros se cierra este jueves 2 de julio los duelos pendientes de la jornada 2 en Copa Chile, con dos encuentros por los Grupos E y H que se jugarán en la zona centro sur del país.

A las 18:00 horas, Huachipato y Deportes Concepción reeditarán el derbi regional en Talcahuano y que una semana antes acabó en incidentes en los túneles del estadio.

La fecha de Copa Chile culmina desde las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, donde O’Higgins recibirá a Colo Colo, que en caso de conseguir el triunfo tiene asegurada su clasificación para los octavos de final.