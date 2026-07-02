Con peras y manzanas, el presidente de la Comisión de Árbitros, abordó las modificaciones reglamentarias en el balompié nacional.

Roberto Tobar está convencido de que las nuevas reglas que llegan al fútbol chileno le darán un impulso a la competencia. Están basadas en lo que se aplica en el Mundial 2026 y en una conversación con TNT Sports, el presidente de la Comisión de Árbitros las explicó en palabras muy simples.

Para que no quede ningún futbolista que alegue desconocimiento o sea sancionado sorpresivamente, como le pasó al paraguayo Miguel Almirón durante la Copa del Mundo. “Las modificaciones ya se están implementando y se han aplicado de muy buena manera”, aseguró Tobar.

“Estamos mejorando el tiempo efectivo. Las reanudaciones son mucho más rápidas y esto le da mucha agilidad al juego, que es lo que todos queremos ver”, añadió Tobar antes de detallar en palabras simples cuáles son las modificaciones reglamentarias.

Roberto Tobar se tomó unos minutos para no dejar dudas en torno a las actualizaciones reglamentarias. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En primer término, especificó la actualización en los saques de fondo. “Cuando sale el balón y el arquero o un defensor va a reponer, debe tardar cinco segundos. Si el portero o defensor exceden esto, se otorgará un tiro esquina para el equipo adversario”, apuntó el otrora réferi.

“Esto con una gestión clara del árbitro, quien levantará su brazo y hará un conteo regresivo. Lo mismo ocurre en el saque de banda. Cuando haya uno y el equipo se demora más de cinco segundos, se otorgará un lateral para el adversario”, agregó Roberto Tobar.

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Roberto Tobar especifica los cambios reglamentarios en el fútbol chileno

Los cambios y las atenciones médicas también tendrán algunos retoques en el fútbol chileno y Roberto Tobar los contó. “Cuando a un jugador se le avisa que será sustituido, se levante el tablero y ante la señal del árbitro, tendrá 10 segundos para salir”, afirmó el exréferi.

“Si entran dos sustitutos, se espera que salga el último jugador e ingrese el último, se contabilizarán 10 segundos”, añadió Tobar para la salvedad de que sea más de una modificación por tanda. Y después, profundizó en quienes requieran ser supervisados por el cuerpo médico.

Sólo cuando duela realmente habrá atención médica, pero recién en caso de una tarjeta al rival, el lesionado quedará eximido de salir. (Martin Thomas/Photosport).

Una manera de cuidar que no haya simulaciones que busquen quemar segundos del partido. “Si existe un jugador que cae al piso y requiere atención médica, pero ningún futbolista ha sido amonestado o expulsado, recibirá la atención, pero deberá abandonar el terreno de juego por un minuto”, sentenció Tobar. El fútbol chileno se pone a tono con la Copa del Mundo. El tiempo dirá cómo resulta.

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Revisa el video con las explicaciones de Roberto Tobar