La Albirroja de Gustavo Alfaro quiere dar otro golpe a la cátedra en la cita planetaria.

Comienza la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Esta vez es Paraguay y Francia los países que intentarán seguir avanzando en la competición más importante del planeta fútbol.

Pocos pensaban que la Albirroja sobreviviría a la llave con Alemania, pero los dirigidos por Gustavo Alfaro demostraron que son más que discursos bonitos y no quieren hacer las maletas. Los galos son candidatos a quedarse con el título y rinden un examen en cada encuentro.

¿Dónde ver a Paraguay vs Francia?

Este encuentro podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports, mientras que por streaming estará disponible por DGO, Prime Video, Paramount+, DAZN y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora es el duelo del Mundial 2026?

Este partido de Paraguay y Francia será el sábado 4 de julio a las 17:00 horas de Chile, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

Por el golpe a lo Rocky

Paraguay ha ido de menos a más en esta Copa del Mundo 2026. Comenzaron con una fea goleada recibida ante Estados Unidos, ganaron pidiendo la hora frente a Turquía y empataron ante Australia para avanzar de ronda. Ya en los 16avos, aguantaron con fiereza para eliminar a Alemania por penales.

Gustavo Alfaro es de esos entrenadores que es motivador por excelencia. El cazador de utopías imposibles suele usar historias o frases para agrandar a sus jugadores. Pues bien, en Filadelfia, la ciudad de Rocky, intentarán dar la sorpresa ante la poderosa Francia, tal como lo hizo el Semental Italiano ante Apollo Creed. La realidad siempre termina superando a la ficción.

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Los galos han sido la mejor selección del torneo. Con un Kylian Mbappé y Michael Olise muy inspirados, parecieran ser imparables. Claro que esta Copa del Mundo 2026 ha estado marcada por la sorpresa y Paraguay quiere escribir la suya ante los bicampeones del planeta. En la tierra de Rocky, los grandes pueden caer.