Un momento llamó mucho la atención en el partido entre Francia y Paraguay: muy molesto, Kylian Mbappé insultó en español a un paraguayo.

Comenzaron los octavos de final del Mundial 2026. Después de la goleada de Marruecos a Canadá para avanzar, llegó el turno del turno más esperado de la jornada: Francia y Paraguay en el Estadio Filadelfia.

El duelo vivió una primera mitad con mucha frustración por parte de los franceses ante el efectivo cierre de los paraguayos y varias jugadas de roce. Y todo generó el enojo de Kylian Mbappé.

Casi en el cierre del primer tiempo, a los 39′, el delantero del Real Madrid quedó muy molesto tras un forcejeo con Juan Cáceres en el área. Ni siquiera aceptó las manos del jugador paraguayo cuando intentó ayudarlo a levantarse.

La imagen más furiosa Kylian Mbappé se dio solo unos segundos después, cuando la transmisión oficial lo captó insultado a Junior Alonso. “La concha de tu madre“, le dijo al defensor paraguayo.

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Caliente partido de Kylian Mbappé en duelo entre Paraguay y Francia en el Mundial 2026

Los ánimos ya estaban calientes desde antes. A los 34′, después de una falta sobre Kylian Mbappé, el francés fue rodeado por paraguayos y se armó un tenso momento, donde hubo agarrones de ambos lados entre galos y guaraníes.

El ganador del cruce entre Francia y Paraguay enfrentará a Marruecos, que eliminó a Canadá en el inicio de los octavos de final de la Copa del Mundo. Chocarán el jueves 9 de julio en Massachusetts.