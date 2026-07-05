El delantero sueco comentó para FOX el partido de este sábado y dio quemantes declaraciones sobre lo que ocurrió en Filadelfia.

Uno de los partidos más calientes del Mundial 2026 se jugó este sábado. Francia le ganó por 1-0 a Paraguay en Filadelfia y clasificó a cuartos de final en un duelo con muchas polémicas.

Los guaraníes salieron a hacer su trabajo y, como era de esperarse, se defendieron con todo ante el ofensivo y poderoso equipo galo. Esto, provocó que hubiera mucho roce en el compromiso.

Los franceses, en tanto, no se quedaron atrás y también se subieron a la vorágine del juego brusco. Esta situación fue analizada por el ex seleccionado sueco Zlatan Ibrahimovic, quien en su calidad de comentarista de FOX dio fuertes declaraciones sobre lo ocurrido por los octavos de final.

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Zlatan y el caliente partido entre Francia y Paraguay en el Mundial

Zlatan Ibrahimovic criticó el juego brusco que se generó durante el partido, aunque recalcó que él también se hubiese sumado a esa tendencia si le habría tocado estar en la cancha.

“El reto de hoy (ayer) para Francia era no caer en las provocaciones, mantener la compostura y no perder el equilibrio. A mí me hubiesen sacado cuatro tarjetas rojas en este partido y hubiese mandado a alguien a…“, dijo el sueco.

Muchas peleas se produjeron en el partido de Francia y Paraguay. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

“A mí me gusta jugar fútbol de verdad, no me gusta que me provoquen, pero es parte del juego”, sentenció el ex mundialista con el combinado escandinavo.

Por último, le mandó un mensaje a los paraguayos: “la mejor manera de responder a estas provocaciones es con una sonrisa, marcar goles y ganar el partido, y eso es lo que hizo Francia”.

Francia clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde lo espera otro equipo aguerrido: Marruecos.

En síntesis

Francia venció 1-0 a Paraguay en Filadelfia por los octavos del Mundial 2026.

en Filadelfia por los octavos del Mundial 2026. Zlatan Ibrahimovic declaró en FOX que habría recibido cuatro tarjetas rojas en el partido.

que habría recibido cuatro tarjetas rojas en el partido. Francia enfrentará a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.