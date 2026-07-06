El presidente de la FIFA reconoció que conversó con el jefe de gobierno norteamericano y le explicó el caso.

En un escándalo se transformó la previa del partido entre Estados Unidos y Bélgica, por los octavos de final del Mundial 2026, debido a la arbitraria decisión de la FIFA con el delantero estadounidense Folarin Balogun.

El ente que organiza la Copa del Mundo decidió dejar sin efecto la suspensión del goleador norteamericano, quien fue expulsado en la victoria frente a Bosnia-Herzegovina en 16° de final.

ver también Jürgen Klopp revienta todo tras Caso Balogun y apunta a Infantinno y Trump: “No saben nada de fútbol”

La situación tiene al equipo belga enfurecido, de hecho, impugnaron la medida de la FIFA con Balogun, para que el ariete de Estados Unidos no sea elegible para el duelo que se jugará en Seattle.

Por todo este escándalo tuvo que salir a aclarar la situación el presidente de la FIFA, Giani Infantino, quien confirmó que recibió un llamado de Donald Trump para informarse sobre el hecho.

ver también ¿Donald “Trumposo”? Presidente de Estados Unidos admite que intervino ante la FIFA por roja a Folarin Balogun

Como era de esperarse, el suizo se lavó las manos en un extenso comunicado, donde explicó lo sucedido con Falorin Balogun.

Gianni Infantino habló del polémico caso Balogun.

El comunicado de Gianni Infantino completo sobre el Caso Balogun

Presidente de la FIFA Gianni Infantino:

“He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA.

“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre.

“Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes. Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé.

“Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no.

“Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento.”

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Estados Unidos y Bélgica por el Mundial 2026?

El partidos por los octavos de final del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bélgica se jugará este lunes 6 de julio, a partir de las 20:00 horas de Chile, en Seattle.