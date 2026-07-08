El Cacique visitará el Estadio Campín en un más que interesante amistoso internacional antes de volver a la acción en la Liga de Primera 2026.

Colo Colo ya comienza a planificar lo que será la segunda mitad del año tras bajar el telón del primer semestre con un 2-2 ante Recoleta por la Copa Chile. Los albos apuntan alto en los próximos meses y por lo mismo la idea es no perder tanto rodaje en este receso.

Por lo mismo el Cacique aprovechará los próximos días sin competencia oficial para disputar un más que interesante amistoso internacional ante Millonarios en el Estadio Campín de Colombia.

Este duelo se disputará el próximo sábado 18 de julio, esto a propósito del aniversario 80 que celebra el cuadro de Bogotá. Y ojo, que por suerte para los hinchas albos, este compromiso tendrá transmisión televisiva.

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El canal que transmitirá a Colo Colo vs Millonarios

Este amistoso internacional será transmitido en la plataforma de Disney+, servicio de streaming que ya confirmó en su sitio la transmisión y los horarios del compromiso.

De acuerdo a lo información por la señal, la transmisión iniciará las 18:45 (hora de Chile) y se extenderá hasta las 21:00 horas. Sacando cuentas, este duelo se jugará después del partido por el tercer puesto del Mundial 2026, pactado para ese mismo sábado 18 de julio a las 17:00 horas.

Colo Colo vistiará el Estadio Campín de Colombia para enfrentar a Millonarios. | Foto: Archivo.

Además, será una previa perfecta para la final de la cita planetaria, programada para el domingo 19 a las 15:00 de nuestro país.

Cabe recordar que posterior a este duelo el Cacique deberá preparar su regreso a la acción en la Liga de Primera 2026, donde enfrentará a Deportes Limache el viernes 24 de julio a las 20:30 en el Estadio Monumental.

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En síntesis