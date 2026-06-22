El Cacique no se confiará de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera. Es por eso que ya tienen un viaje en la agenda.

Punteros y a larga distancia. Colo Colo dejó bien establecido su liderato en la Liga de Primera 2026, antes del paradón de mitad de año. El cuadro dirigido por Fernando Ortiz ve muy de lejos a sus más próximos perseguidores y empieza a probarse la corona.

Es cierto, falta toda una rueda. Pero el Cacique lleva diez puntos de ventaja que parecen irremontables. Al menos, si todo sigue igual a como estaba antes del comienzo del Mundial. Porque resulta que ningún equipo dio la talla como para competir con los albos.

Sin confiarse en eso, Colo Colo pretende sacarle provecho al paradón de mitad de año y se irá fuera de Chile a sacarle trote al equipo. Los dirigidos por Fernando Ortiz ya tienen un viaje en mente y estarán una semana fuera de nuestro país.

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¿Dónde se irá Colo Colo para la intertemporada?

Colo Colo tiene todo preparado para partir a Colombia. Así lo informó Daniel Arrieta en TNT Sports, quien dio más detalles de lo que será el viaje del Cacique por tierras cafeteras.

“Colo Colo va a hacer su intertemporada en Colombia. Después de ese último partido por Copa Chile, van a tener cinco o seis días de descanso y el 12 de julio va a Colombia“, empezó diciendo el periodista de TNT Sports.

“Van a estar una semana en Colombia. Dentro de ese tiempo, van a jugar un partido amistoso ante Millonarios, el 18 de julio. La semana siguiente ya arranca la segunda rueda de la Liga de Primera“, cerró Daniel Arrieta.

Millonarios es el rival de Colo Colo en la intertemporada | Getty Images

En resumen…

Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 con diez puntos de ventaja.

lidera la Liga de Primera 2026 con diez puntos de ventaja. El entrenador Fernando Ortiz dirige al cuadro albo que realizará su intertemporada en Colombia.

dirige al cuadro albo que realizará su intertemporada en Colombia. El club jugará un partido amistoso ante Millonarios el próximo 18 de julio.