El periodista Manuel de Tezanos aseguró que un jugador que ha visto poco y nada de acción en este 2026 tiene altas chances de partir.

No solo de posibles refuerzos se está hablando en Colo Colo en este mercado de fichajes, sino que también de la posibilidad de real de que haya despedidas. Y es que da cara a la segunda mitad del 2026 hay varios que han jugado poco y nada de la mano de Fernando Ortiz.

Tal vez uno de los casos más bullados es el del uruguayo Javier Méndez, quien llegó para ser titular desde Peñarol y que prácticamente no ha visto minutos con la camiseta del Cacique.

Por lo mismo, hay varios que se aventuran en que su adiós está próximo en el Popular. Así lo dejó en claro el periodista Manuel de Tezanos, quien el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports entregó una visión clave al respecto.

ver también Ex Colo Colo sobre la renovación de Arturo Vidal: “No es necesario que se promocione”

Javier Méndez prepara su inminente adiós de Colo Colo

El comunicador aseguró que “yo creo que la señal es que no hay ninguna posibilidad de que Javier Méndez pueda seguir en Colo Colo”.

“Javier Méndez no es opción para Fernando Ortiz. Ha estado fuera Arturo Vidal y Joaquín Sosa, y el DT prefiere poner a Erick Wiemberg de central o jugar con línea de cuatro (…) Antes de jugar con Méndez prefiere hasta cambiar el esquema del equipo”, agregó.

Javier Méndez suma apenas 261 minutos de juego con Colo Colo en este 2026. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que el pasado sábado, en el debut del Cacique en la Copa Chile ante Deportes Recoleta, Méndez comenzó nuevamente a la banca. Para ese duelo, Ortiz optó por una defensa compuesta por Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa.

En este 2026 el charrúa apenas suma ocho partidos en Colo Colo, de los cuales cuatro son de la Liga de Primera, tres de la Copa de la Liga y uno en la Copa Chile. En total registra solo 261 minutos de acción con los albos.

ver también “No a la loca”: La condición que puso Colo Colo para fichar a sus próximos refuerzos

En síntesis