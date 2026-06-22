Ex Colo Colo sobre la renovación de Arturo Vidal: “No es necesario que se promocione”

Vidal pretende renovar su contrato con Colo Colo a los 39 años y Agustín Salvatierra señala que debe entender que "todo tiene un ocaso".

Arturo Vidal está en el limbo, pues termina su contrato con Colo Colo a fin de año y empezó a meter presión para renovar, a pesar de estar próximo a cumplir 40 años.

Aseguró que “voy a seguir jugando” aunque aclaró que no va a declarar si lo hará en otro equipo. Eso sí, indica que “feliz si puedo continuar” en el Monumental.

Sobre este asunto habló Agustín Salvatierra, quien fuera un emblema del Cacique en los años 90. Y piensa que lo mejor que puede hacer el ex Barcelona es no meter presión a la dirigencia.

“Creo que hay exceso de confianza e idolatría, no es necesario que se promueva o promocione como para renovar de nuevo. Eso se da solo”, manifestó a Redgol el Cucho sobre lo que sucederá con Vidal.

Vidal no sabe si seguirá en Colo Colo el próxmo año

“Vidal es de los mejores de Chile y arrastra gente”

Salvatierra manifiesta que Vidal “no debe caer en eso. Sabemos que es el King, de los mejores jugadores en Chile y de paso por el exterior. Por eso Arturo no necesita meter presión”.

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“Arrastra gente, equipos, multitudes. Promocionarse de esa forma no viene al caso. Tiene un lugar ganado en el corazón del club”, agregó para dejar en claro que lo mejor es que siga por el camino deportivo.

Eso sí, le recomienda que mire el carnet porque ninguna carrera es eterna. “Que piense que además todo tiene un ocaso y un término, que cuando llegue sea de la mejor forma, no promocionándose”, confesó.