Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Ex Colo Colo sobre la renovación de Arturo Vidal: “No es necesario que se promocione”

Vidal pretende renovar su contrato con Colo Colo a los 39 años y Agustín Salvatierra señala que debe entender que "todo tiene un ocaso".

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Vidal quiere renovar en Colo Colo a sus 39 años
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTVidal quiere renovar en Colo Colo a sus 39 años

Arturo Vidal está en el limbo, pues termina su contrato con Colo Colo a fin de año y empezó a meter presión para renovar, a pesar de estar próximo a cumplir 40 años.

Aseguró que “voy a seguir jugando” aunque aclaró que no va a declarar si lo hará en otro equipo. Eso sí, indica que “feliz si puedo continuar” en el Monumental.

Sobre este asunto habló Agustín Salvatierra, quien fuera un emblema del Cacique en los años 90. Y piensa que lo mejor que puede hacer el ex Barcelona es no meter presión a la dirigencia.

“Creo que hay exceso de confianza e idolatría, no es necesario que se promueva o promocione como para renovar de nuevo. Eso se da solo”, manifestó a Redgol el Cucho sobre lo que sucederá con Vidal.

Vidal no sabe si seguirá en Colo Colo el próxmo año

Vidal no sabe si seguirá en Colo Colo el próxmo año

“Vidal es de los mejores de Chile y arrastra gente”

Salvatierra manifiesta que Vidal “no debe caer en eso. Sabemos que es el King, de los mejores jugadores en Chile y de paso por el exterior. Por eso Arturo no necesita meter presión”.

Juvenal Olmos nombra al jugador que le quedó grande la camiseta de Colo Colo: “Ya no funcionó”

ver también

Juvenal Olmos nombra al jugador que le quedó grande la camiseta de Colo Colo: “Ya no funcionó”

“Arrastra gente, equipos, multitudes. Promocionarse de esa forma no viene al caso. Tiene un lugar ganado en el corazón del club”, agregó para dejar en claro que lo mejor es que siga por el camino deportivo.

Eso sí, le recomienda que mire el carnet porque ninguna carrera es eterna. “Que piense que además todo tiene un ocaso y un término, que cuando llegue sea de la mejor forma, no promocionándose”, confesó.

Lee también
Tiene un Récord Guinness e hizo la "tapada más linda" del Mundial 2026
Mundial 2026

Tiene un Récord Guinness e hizo la "tapada más linda" del Mundial 2026

Basay realza la remontada del colista de la B en la Copa Chile: "Nos permite..."
Chile

Basay realza la remontada del colista de la B en la Copa Chile: "Nos permite..."

Prensa española sepulta llegada de Alexis a la U: "Liga de menor nivel"
Alexis Sánchez

Prensa española sepulta llegada de Alexis a la U: "Liga de menor nivel"

Irán agradece el apoyo de los mexicanos en el Mundial: "Hermanos"
Mundial 2026

Irán agradece el apoyo de los mexicanos en el Mundial: "Hermanos"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo