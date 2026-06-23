Los azules perderán una de sus piezas más importantes en defensa para afrontar este mes de Copa Chile.

Universidad de Chile ha tenido que convivir en este 2026 con una serie de lesiones que han golpeado al primer equipo. Lamentablemente para los azules, esta constante se está repitiendo en este mes de Copa Chile antes del regreso a la acción en la Liga de Primera.

Y es que tras la buena victoria sobre Santiago Wanderers en el debut por el torneo doméstico se confirmó que un importante elemento en defensa será baja por varias semanas producto de un desgarro.

De acuerdo a información entregada por Emisora Bullanguera, el defensor Fabián Hormazábal se une a la lista de desgarros del plantel, complicando con esto el panorama para la Copa Chile por una dolencia en el muslo derecho.

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Fabián Hormazábal agranda el hospital de Universidad de Chile

Cabe destacar que el defensor no fue parte del duelo ante Santiago Wanderers, razón por la cual se estima que su vuelta a la canchas esté programada para entre tres y cuatro semanas más.

Fabián Hormazábal podría estar fuera de las canchas por un mes en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Este lesión se habría producido posterior al duelo ante O’Higgins del pasado jueves, donde la U cerró la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

Con este panorama, uno que tomaría camiseta de titular con esto sería Nicolás Fernández, sobre todo pensando en la buena recuperación de Hormazábal ya pensando en el inicio de la segunda rueda.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ate Unión La Calera este miércoles 24 de junio desde las 19:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Este duelo será válido por la Copa Chile 2026.

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En síntesis