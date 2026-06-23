Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Un mes fuera: La lesión que remece a Universidad de Chile y que agranda el hospital azul

Los azules perderán una de sus piezas más importantes en defensa para afrontar este mes de Copa Chile.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
La U tiene un nuevo lesionado en el plantel.
© Photosport.La U tiene un nuevo lesionado en el plantel.

Universidad de Chile ha tenido que convivir en este 2026 con una serie de lesiones que han golpeado al primer equipo. Lamentablemente para los azules, esta constante se está repitiendo en este mes de Copa Chile antes del regreso a la acción en la Liga de Primera.

Y es que tras la buena victoria sobre Santiago Wanderers en el debut por el torneo doméstico se confirmó que un importante elemento en defensa será baja por varias semanas producto de un desgarro.

De acuerdo a información entregada por Emisora Bullanguera, el defensor Fabián Hormazábal se une a la lista de desgarros del plantel, complicando con esto el panorama para la Copa Chile por una dolencia en el muslo derecho.

Patricio Toledo lo sabe bien: el consejo del ex UC a Fernando Gago tras el infarto en U de Chile

ver también

Patricio Toledo lo sabe bien: el consejo del ex UC a Fernando Gago tras el infarto en U de Chile

Fabián Hormazábal agranda el hospital de Universidad de Chile

Cabe destacar que el defensor no fue parte del duelo ante Santiago Wanderers, razón por la cual se estima que su vuelta a la canchas esté programada para entre tres y cuatro semanas más.

Fabián Hormazábal podría estar fuera de las canchas por un mes en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Fabián Hormazábal podría estar fuera de las canchas por un mes en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Este lesión se habría producido posterior al duelo ante O’Higgins del pasado jueves, donde la U cerró la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

Con este panorama, uno que tomaría camiseta de titular con esto sería Nicolás Fernández, sobre todo pensando en la buena recuperación de Hormazábal ya pensando en el inicio de la segunda rueda.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ate Unión La Calera este miércoles 24 de junio desde las 19:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Este duelo será válido por la Copa Chile 2026.

La dura evaluación de Juan Martín Lucero en U de Chile: de refuerzo estrella a decepción

ver también

La dura evaluación de Juan Martín Lucero en U de Chile: de refuerzo estrella a decepción

En síntesis

  • Fabián Hormazábal sufrió un desgarro y será baja de tres a cuatro semanas.
  • Universidad de Chile enfrentará a Unión La Calera por la Copa Chile 2026.
  • El compromiso se jugará este miércoles 24 de junio a las 19:30 horas.
Lee también
Pato Toledo lo sabe: el consejo a Gago en la U por el infarto
U de Chile

Pato Toledo lo sabe: el consejo a Gago en la U por el infarto

Emotivo mensaje de Nano Díaz a Gago tras el infarto sufrido en la U
U de Chile

Emotivo mensaje de Nano Díaz a Gago tras el infarto sufrido en la U

Juvenil y la emoción por el debut con la U: "Estaba a punto de llorar"
U de Chile

Juvenil y la emoción por el debut con la U: "Estaba a punto de llorar"

Video: Sifup anuncia reconstrucción de casa de un ex U tras incendio
Chile

Video: Sifup anuncia reconstrucción de casa de un ex U tras incendio

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo