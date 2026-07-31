El delantero usó su TikTok para escribir una serie de mensaje explicando su adiós del Cacique en el 2021.

Martín Rodríguez es un jugador que se ganó mala fama en Colo Colo por dos partidas que dolieron bastante a los hinchas. La primera fue a fines del 2016, mientras que la segunda fue en el 2021, apenas meses después de su regreso al club.

Por lo mismo varios siguen preguntándole al formado en Huachipato por ese abrupto adiós, cuando decidió dejar el Cacique para partir al Altay de Turquía, país al que volvió hace unos meses para defender la camiseta del Erzurumspor en la segunda división.

A través de su cuenta de TikTok el atacante respondió a algunos mensajes, ya que un usuario le escribió sin filtros: “¿Por qué arrancaste de Colo Colo”. Esto, dio pie a algunos textos para justificar esa decisión.

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Martín Rodríguez explica su adiós de Colo Colo en el 2021

El delantero de 31 años afirmó que “no siempre tomamos las mejores decisiones. Les podría decir muchas cosas, incluso engañarlos, pero la realidad es que me sentí poco valorado, no por los hinchas, sino por otras personas”.

“Les planteé que me compraran el pase y me hicieran un contrato por dos años y ellos no quisieron. Ahora todos dicen que utilicé a Colo Colo y nadie se pone en mi lugar, ni saben cómo llegué”, concluyó.

Martín Rodríguez apenas jugó un puñado de partidos en su vuelta a Colo Colo en el 2021. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que en ese regreso a Colo Colo en el 2021 de la mano de Gustavo Quinteros el atacante disputó apenas 13 partidos, en los que anotó dos goles y dio una asistencia. En total, sumado sus campañas entre 2015 y 2016, Rodríguez disputó 70 partidos con los albos, con 15 tantos y siete asistencias.

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