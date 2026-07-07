El extremo estaba buscando club luego de terminar contrato y le había hecho un guiño al Cacique, pero por ahora seguirá lejos. Se queda en el fútbol turco.

Martín Rodríguez anduvo coqueteando con Colo Colo para la segunda rueda, pero finalmente se mantendrá lejos. El extremo no llegará al Cacique, al que se ofreció días atrás, luego de que asegurar su continuidad en Europa.

Fue a través de sus redes sociales que el ex albo había dejado algunos guiños con su deseo de regresar al Estadio Monumental. Sin embargo, luego de lograr el ascenso con el Erzurumspor y de semanas de misterio, se confirmó que no se moverá del que fuera su último club.

Tras ser uno de los pilares con el que lograron el ascenso a la Primera División de Turquía, el chileno renovó su contrato por una temporada más. Una noticia que celebró en su cuenta de Instagram, donde no escondió su alegría por mantenerse en ese lado del mundo.

Martín Rodríguez renueva con su club después de decir que quería volver a Colo Colo

A pesar de que se estuvo ofreciendo a Colo Colo, el futuro de Martín Rodríguez está en Turquía. El extremo no regresará a Chile luego de extender su vínculo con el Erzurumspor, con el que fue campeón y logró el ascenso en la última temporada.

Martín Rodríguez finalmente se quedará en Turquía junto al Erzurumspor. Foto: Erzurumspor.

“Hemos firmado contrato oficial con nuestro futbolista Martin Rodríguez. Felicidades a nuestro equipo“, anunció el club a través de sus redes sociales.

La noticia fue celebrada por los hinchas, quienes están ilusionados con lo que puedan hacer en la Primera División de Turquía. Aunque el jugador tampoco se quedó atrás, ya que festejó el nuevo vínculo en su Instagram con emoticones de corazones y los colores del Erzurumspor.

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Todo esto ocurre luego que Martín Rodríguez sorprendiera a los hinchas de Colo Colo con mensajes en redes sociales mostrando su deseo de ser refuerzo para la segunda rueda. Algo que por ahora queda en pausa y que lo baja de la pelea por un puesto que en el Cacique buscan reforzar.

Habrá que ver si es que en la temporada que inicia el extremo logra asegurar un lugar como titular. Una cosa fue conseguir el ascenso pero otra muy distinta será competir en la élite turca, donde hay varias figuras importantes por estos días.

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Martín Rodríguez mira de lejos a Colo Colo y se queda en el Erzurumspor para la próxima campaña. El delantero descarta un retorno a Chile y a sus 31 años seguirá jugando en Europa como siempre soñó.

Los números de Martín Rodríguez en el Erzurumspor

Martín Rodríguez extiende su contrato con el Erzurumpsor después de haber logrado el ascenso en Turquía disputando un total de 34 partidos oficiales. En ellos aportó con 6 goles y 7 asistencias en los 1.753 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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En resumen, Rodríguez y Colo Colo