El Cacique ya aseguró el liderato en la primera rueda y ahora busca extender su buen momento en Copa Chile.

Colo Colo buscará dejar atrás la dura caída ante O’Higgins cuando reciba este lunes a Deportes Recoleta por la Copa Chile. El Cacique necesita un triunfo para asegurar su clasificación a los octavos de final y quedarse con el primer lugar del Grupo E.

El equipo de Fernando Ortiz recibirá al conjunto textilero, que atraviesa un complejo momento, acumulando seis partidos sin ganar, desde el pasado 9 de mayo.

Colo Colo goleó 3-0 a Deportes Recoleta en la fecha 3 de Copa Chile – Photosport

Colo Colo vs. Deportes Recoleta: Hora y dónde ver

Colo Colo vs. Deportes Recoleta juegan este lunes 6 de julio, desde las 19:30 hrs. en el Estadio Monumental, por la fecha 5 de Copa Chile.

El partido entre Albos y Textileros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

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Probable formación Colo Colo vs. Deportes Recoleta

La oncena titular de los albos sería con Gabriel Maureira en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán, Diego Ulloa y Álvaro Madrid en mediocampo; Maximiliano Romero y Leandro Hernández en delantera.

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…