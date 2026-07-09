El presidente de Colo Colo advirtió que hace un buen tiempo vienen negociando con el delantero por su vuelta, pero que dependen de lo que digan en Rusia.

En medio del mercado invernal de fichajes que vive Colo Colo, con miras a un segundo semestre donde buscará ser campeón, uno de los nombres que más suena para ser refuerzo es el del delantero canterano Jordhy Thompson.

A raíz del debate que se generó en el ambiente ante la posibilidad de su repatriación desde Rusia, donde hoy juega en el Orenburg, fue el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien aclaró en qué está esta operación.

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La verdad de Mosa sobre posible retorno de Jordhy Thompson

“En un momento, nos acercaron el nombre de Jordhy y nosotros obviamente, al ser un jugador que está con un contrato vigente con otro club, nosotros dijimos que lo primero que nosotros necesitábamos era que nos dijeran si es que hay una aceptación de parte del club para poder negociar”, expresó el dirigente.

Por lo anterior, Aníbal Mosa advierte que “nosotros no hemos tenido una respuesta todavía de que el Orenburg tenga una decisión tomada” respecto a la salida de Thompson. En esa línea, es claro en señalar lo que hará Colo Colo con el fichaje.

“Indistintamente a eso, nosotros tenemos varios caminos trazados desde hace tiempo“, finalizó el empresario puertomontino para aclarar que tienen en carpeta otros nombres y no van a hipotecar todo el mercado a la espera de una definición con el atacante de 21 años.

Los números del chileno en la última temporada

Con la camiseta de Orenburg, Jordhy Thompson jugó un total de 2.304 minutos en 31 juegos, entre la Premier League rusa y la Copa de Rusia. Registró cinco goles y seis asistencias, además de recibir cuatro tarjetas amarillas. Tiene contrato vigente hasta el 30 de junio del 2027.

En síntesis