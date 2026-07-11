No sólo desde Benfica buscan sacar al delantero chileno desde Midtjylland. Un equipo turco que jugará Europa League viene por su fichaje.

El delantero chileno Darío Osorio cuenta con masivo interés desde clubes de Europa en contar con sus servicios para la próxima temporada. Se menciona tanto a equipos de la Premier League inglesa como al Benfica de Portugal como próximos objetivos.

Una operación que miran atentos desde Universidad de Chile, club formador del oriundo de Hijuelas y que cuenta con el 15 por ciento de su pase. Por lo mismo, la aparición de un nuevo equipo que busca al atacante de 22 años enciende las alertas.

Según el medio turco A Spor, el cuadro de Trabzonspor, que jugará las rondas previas de Europa League, tiene en carpeta a Darío Osorio para firmarlo como su principal estrella en la campaña que se viene. Sin embargo, el chileno no sería la primera opción.

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Darío Osorio suma un nuevo interesado en Europa

La publicación señala que el primer nombre que tienen en carpeta el cuadro otomano para que sea su nuevo volante extremo por derecha es el argentino Gianluca Prestianni, hoy precisamente en Benfica, y que arrastra un castigo de UEFA por racismo contra Vinícius Júnior.

El movimiento que se puede realizar es muy interesante. Pues si Trabzonspor firma al trasandino, se abre la puerta para que Osorio llegue al Benfica y tome ese puesto, por petición expresa del entrenador Marco Silva. Y en ese traspaso, la U reciba US$1.5 millones de dólares.

Ahora, si el cuadro turco no firma a Prestianni, activarán el “plan B” que en este caso es el chileno. A Spor señala que cuentan con los US$15 millones de dólares que pediría Midtjylland, club dueño del pase del nacional, para efectuar la operación.

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En síntesis