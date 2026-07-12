Nuestros vecinos se encuentran muy preocupados de cara al partido que se jugará este miércoles en el estadio de Atlanta.

Un partidazo se jugará este miércoles en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026, debido a que se dará vida a un nuevo clásico entre Inglaterra y el actual campeón, Argentina.

Los europeos accedieron a la fase de los cuatro mejores tras un agitado encuentro contra Noruega, al que vencieron por un apretado 2-1 en Miami, luego de un extenuante alargue.

En tanto, el equipo de Lionel Messi también tuvo que extremar recursos para pasar los cuartos de final, donde debió ir al tiempo suplementario para vencer a Suiza por 3-1.

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Prensa argentina le teme al desgaste en la previa a la semifinal con Inglaterra

Los transandinos han sufrido más de la cuenta en cada partido de eliminación directa de la Copa del Mundo, situación que tiene en alerta a la prensa del vecino país.

En Bolavip Argentina ya están ansiosos, de hecho, hablan que los ingleses tendrán una “ventaja” de cara al encuentro que se desarrollará en Atlanta, debido a que tuvieron menos desgaste.

“La ventaja que tendrá Inglaterra para enfrentar a Argentina en la semifinal del Mundial 2026“, titula el citado medio.

La nota hace mención a que los ingleses apenas jugaron un partido con tiempo suplementario, frente a Noruega, mientras que la tienda de Lionel Scaloni jugó 120 minutos contra Cabo Verde y Suiza.

Lionel Messi va por su tercera final de Mundial. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

“Delante estará Inglaterra, que también jugó un friccionado partido ante Noruega, imponiéndose en el alargue. Estos desempates marcan un desgaste para los jugadores y es allí donde los británicos llegan al cruce ante Argentina con una ventaja”, asegura el portal argentino.

Un partidazo nos espera entre Inglaterra y Argentina, que jugaron por última vez en un Mundial en 2002, con victoria europea por 1-0 con gol de penal de David Beckham.

En síntesis

Argentina e Inglaterra jugarán las semifinales del Mundial 2026 este miércoles en Atlanta.

jugarán las semifinales del Mundial 2026 este miércoles en Atlanta. Lionel Messi y Argentina clasificaron tras vencer 3-1 a Suiza en el alargue.

clasificaron tras vencer 3-1 a Suiza en el alargue. Inglaterra ganó 1-0 en 2002 ante Argentina con penal de David Beckham.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.