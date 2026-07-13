Si Francia logra vencer a España en semifinales, el delantero alcanzará un registro único que sólo poseen, en parte, ambas leyendas brasileñas.

Este martes se abren las semifinales del Mundial 2026. En el AT&T Stadium de Arlington, Texas, se enfrentarán dos de las mejores selecciones de Europa y del planeta, como España y Francia. Un duelo que será especial para Kylian Mbappé.

Donatello es uno de los máximos goleadores de la cita planetaria en Norteamérica con ocho tantos junto al argentino Lionel Messi, por lo que no sólo irá en busca del Botín de Oro, sino también por ser el máximo goleador histórico del torneo. Tiene 20, uno menos que La Pulga.

Pero todo lo anterior no se compara con el hecho que si Kylian Mbappé lidera a Francia al triunfo ante España, se meterá en la Final del Mundial 2026. La tercera de forma consecutiva. Y con ello alcanzará un récord históricos de dos leyendas de Brasil.

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El hito legendario que buscará Mbappé en el Mundial

En 96 años de historia de las Copas del Mundo sólo dos futbolistas tuvieron el privilegio de jugar tres definiciones consecutivas por el título, y como adelantamos, representaron al Scratch, aunque fue en condiciones disímiles cada uno.

El primer nombre que sale para el récord que buscará Mbappé en el Mundial 2026 es el Fenómeno Ronaldo Nazario, quien estuvo en las finales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. El tema es que sólo jugó las dos últimas, pues en la primera fue suplente y no entró a la cancha.

Entonces, a quien realmente buscará alcanzar el astro francés es al histórico lateral derecho Cafú, quien ingresó al minuto 21 en la definición del ’94, además de ser titular en suelo galo y en Asia. Al igual que su compatriota levantó dos títulos planetarios. ¿Podrá igualarlos Kiki?

¿Cuándo juegan los galos?

Por la primera semifinal del Mundial 2026 se enfrentarán España y Francia, este martes 14 de julio desde las 15:00 horas en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

En síntesis

Francia y España abrirán las semifinales del Mundial este martes 14 de julio en Arlington, Texas.

abrirán las semifinales del Mundial este martes 14 de julio en Arlington, Texas. Si avanza, Kylian Mbappé jugará su tercera final seguida, hito solo logrado por Cafú y Ronaldo.

jugará su tercera final seguida, hito solo logrado por Cafú y Ronaldo. El delantero francés suma 20 goles históricos en mundiales, quedando a solo uno de Lionel Messi.