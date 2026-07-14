Luego que el Cacique hiciera su apelación para reducir la sanción al delantero, la entidad hizo oficial la decisión. No fue lo que esperaban en el Monumental.

Javier Correa y Colo Colo tienen el veredicto final del Tribunal de Disciplina. Este martes y después de semanas de misterio, se conoció la decisión definitiva con el castigo de cuatro fechas que había recibido el delantero después de sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa, el que finalmente se redujo.

El cuadro albo hizo su defensa después de lo ocurrido con la Comisión de Árbitros, la que presionó por una sanción incluso mayor. Y si bien no fue lo que esperaban en el Estadio Monumental, sí disminuyó al pasar de cuatro a tres jornadas fuera de las canchas.

Esta situación complica el inicio de la campaña del Eterno Campeón en la segunda rueda, donde defenderán el liderato. No obstante, les permite respirar un poco más tranquilo y no tener al margen a una de sus principales figuras por más tiempo.

Javier Correa y Colo Colo logran reducir sus fechas de castigo: los partidos que se pierde y cuándo vuelve

El Tribunal de Disciplina cedió pero no mucho con el castigo a Javier Correa. A pesar de la apelación de Colo Colo, el delantero seguirá sancionado pero pasando de cuatro a tres fechas sin poder jugar.

Javier Correa tendrá que cumplir tres y no cuatro fechas de castigo tras la decisión del Tribunal de Disciplina. Foto: Photosport.

El delantero no estuvo presente en la instancia de defensa al haber viajado con el plantel a Colombia para la intertemporada y fue representado por el abogado Jorge Castro, quien junto a Daniel Morón y Jaime Pizarro buscaron reducir la sanción anterior.

Este martes a través de un comunicado el Tribunal de Disciplina entregó su veredicto, pero de una forma especial. Y es que si bien estuvieron todos los integrantes de la Segunda Sala, hicieron un sesión privada “a efectos de deliberar y resolver la cuestión controvertida”.

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Ahí se señaló que “por la unanimidad de sus miembros presentes en la vista de l causa, ha decidido confirmar la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 24 de junio de 2026, con expresa declaración que el quantum de la sanción quedará en 3 partidos“.

Esta situación deja al técnico Fernando Ortiz sin su principal goleador esta temporada. En total, la sanción lo dejará al margen de los tres primeros partidos de la segunda rueda: Deportes Limache (24 de julio, 20:30 horas), Everton (1 de agosto, 15:00 horas) y Unión La Calera (9 de agosto, 17:30 horas). Su retorno será ante O’Higgins, justo una fecha antes del Superclásico contra la U de Chile.

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Javier Correa se conforma con tres y no las cuatro fechas que había recibido de castigo en un comienzo. El delantero le da un pequeño, pero respiro al fin al cabo a Colo Colo y deberá cuidarse para volver con todo cuando cumpla su condena.

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En resumen, Colo Colo y Correa