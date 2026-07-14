El delantero deja atrás su lesión y entrena con normalidad de cara al regreso del torneo. Advirtió a sus compañeros para lo que viene.

Javier Correa está de vuelta en Colo Colo después de los problemas físicos que lo dejaron afuera del cierre del primer semestre. El delantero deja atrás una sobrecarga muscular y entrena con sus compañeros, a los que aprovechó de dejarles un claro aviso.

El atacante estuvo al margen y vio cómo ese ritmo arrollador que venían mostrando se desinfló. Es por ello que en Colombia, donde el Eterno Campeón hace su intertemporada, el goleador albo advirtió al plantel para no dormirse en la segunda rueda.

Con la Liga de Primera y la Copa Chile en el horizonte, el delantero no dudó en remarcarle al equipo de Fernando Ortiz que deben ir a pelear por ser campeones. De hecho, enfatizó en que él mismo hizo una recuperación al detalle para poder estar a disposición de la mejor manera posible.

Javier Correa es pura ilusión en su vuelta a Colo Colo

Colo Colo recupera a Javier Correa y respira un poco más tranquilo para salir a dar la pelea en la segunda rueda. El delantero superó los problemas físicos y participa sin problemas en la intensa intertemporada alba en Colombia.

Javier Correa ya entrena con sus compañeros en Colo Colo para la segunda rueda. Foto: Colo Colo.

Fue en tierras cafetaleras que el goleador conversó con el club y explicó cómo ha sido su retorno a las prácticas. “Hacía mucho que no podía entrenar a la par del grupo, me estaba recuperando de una dolencia“.

Pero más allá de eso, Javier Correa se encontró con un Colo Colo igual de encendido que hasta antes de su lesión. “Los veo en la misma sintonía del semestre pasado y ojalá sigamos así, tenemos muchos objetivos por delante y eso los tiene que motivar día a día”.

En esa misma línea, el artillero albo le remarcó a sus compañeros que en la segunda rueda será vital estar atentos de principio a fin. “Sabemos lo que representa estar acá, no nos podemos dormir“, lanzó.

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Javier Correa no pudo evitar referirse a lo que ha sido esta recuperación, la que tardó más de lo habitual pero con la idea de llegar bien al segundo semestre. “He trabajado mucho en esta recuperación, en ponerse a punto para lo que viene“.

Finalmente, el argentino rogó para que esto se vea reflejado en el campo de juego y así ayudar al Eterno Campeón. “Espero demostrarlo adentro que eso es lo que el grupo necesita“.

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Javier Correa está listo para volver a jugar y Colo Colo celebra el tener a su goleador listo. El delantero se recuperó y ahora se enfoca en llevar al Cacique a un nuevo título.

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En resumen, Colo Colo y Correa