A pesar de que Eduardo Vargas no dejó un muy buen recuerdo, el Bolso tiene en sus planes concretar el arribo del centrocampista surgido en Cobreloa que desde 2022 está en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

Nacional de Uruguay no tuvo una muy buena experiencia con el fichaje del chileno Eduardo Vargas, pero todo indica que quieren intentar la contratación de un compatriota de Turboman. Un talentoso volante que conoce bien el fútbol charrúa.

Aunque lleva más de 100 partidos en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Se trata de Marcelo Allende, futbolista de 27 años que surgió en las divisiones menores de Cobreloa. Y que desde julio de 2022 que milita en uno el cuadro más ganador de aquel país.

Todo eso lo reportó el periodista Martín Charquero, quien a traves de su cuenta de X confirmó el interés del Bolso en el pudahuelino que también jugó en Magallanes y el Necaxa de México. “Atención, el Allende que Nacional está buscando incorporar es Marcelo”, escribió el citado comunicador.

Marcelo Allende jugó el Mundial de Clubes con el Mamelodi Sundowns. (Dylan Buell/Getty Images).

Charquero aprovechó de contextualizar con el paso que tuvo Marcelo Allende por Uruguay. “El volante chileno estuvo en el Torque entre 2022 y 2022”, afirmó, siempre en la exred social del pajarito. Aquel club lo traspasó a Sudáfrica en 3,3 millones de dólares.

Pero la pregunta que cae de madura con el tuit de Charquero es por qué empieza su información en tono correctivo. Como si se hubiese hablado de otro Allende. Y en rigor fue así: otro periodista se refirió a un atacante argentino que milita en el Inter Miami de Estados Unidos.

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Rodrigo Vázquez, periodista de Sport890, apuntó de un interés en Tadeo Allende, ex Godoy Cruz que también tuvo un paso por el Celta de Vigo de España. “Nacional consultó por él. Su agente agradeció el interés, pero descartó la posibilidad. Sólo sale de Miami si es para Europa”, dijo en su X aquel reportero.

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Nacional de Uruguay quiere el fichaje del chileno Marcelo Allende

Así las cosas, Nacional de Uruguay podría tener un nuevo chileno en su plantel, aunque todavía es pronto para saber si Marcelo Allende recalará en el Bolso, uno de los clubes más grandes de aquel país y también del continente, pues ganó tres veces la Copa Libertadores.

En el Montevideo City Torque, el pudahuelino disputó 86 partidos. Marcó 16 goles y regaló 23 asistencias. Son números que dan cuenta de que se adaptó perfectamente al balompié de ese país. En las selecciones juveniles de Chile, Allende fue incluso capitán.

Marcelo Allende en el Sudamericano Sub 20 de 2019. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Pero en el combinado adulto sólo registra un partido: Martín Lasarte lo hizo jugar en un amistoso contra El Salvador que Chile ganó por 1-0. En aquel duelo, Marcelo Allende disputó 74 minutos y fue reemplazado por Marcelino Núñez, hoy mediocampista del Ipswich Town de Inglaterra.