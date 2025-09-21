Damián Pizarro empieza a dar sus primeros pasos en la Ligue 1. El ex delantero del Colo Colo, y actual del Le Havre, entró en el duelo en el que su equipo empató ante el Lorient (1-1).

Fueron casi 25 minutos en cancha para el delantero chileno, que no tuvo chances frente al arco en su primera presentación. Le tocó sustituir al tanzano Ally Samatta, quien tampoco brilló, pero que sigue siendo titular indiscutido.

Este será el delantero con el que Damián Pizarro competirá en el club galo. Se trata de un jugador de largo recorrido, cuya carrera comenzó en un equipo que parece sacado de Disney. Desde Simba, hasta Le Havre, ¿quién es Ally Samatta?

Desde Tanzania, hasta Francia

Comenzó en el Simba, el segundo equipo que más veces ha sido campeón en la Premier League de Tanzania. Poco duró en el profesionalismo de su país, ya que llamó rápidamente la atención del TP Mazembe, elenco de la República Democrática del Congo y unos de los grandes del continente africano.

En este club se coronó campeón de la Champions League de la CAF, en 2015. El trofeo continental con el TP Mazembe lo envió directo al Mundial de Clubes 2015, donde no se consiguieron buenos resultados.

Su desempeño en el elenco congolés le valió llamar la atención en Europa. En 2016, Samatta partió al Genk, elenco en el que alcanzó el peak de su carrera. El tanzano fue considerado el mejor jugador africano de la Pro League de Bélgica en 2019, ganando la Bota de Ébano.

Jugador premiado, jugador con equipo más grande. Pasó al Aston Villa en 2020, pero jugó tan poco que pronto emprendió un viaje de pocas estancias por el fútbol turco, griego y un remember con la liga belga, vistiendo la del Antwerp y, nuevamente, la del Genk.

Camino que lo acercó a Damián Pizarro

Finalmente, este mercado de pases, Samatta desembarcó en Normandía. Lo hizo a la par de Damián Pizarro, con quien compite por el puesto de centrodelantero del equipo. Por el momento, el africano ha sido el titular indiscutible.

Didier Digard, DT de Le Havre, juega con un 4-2-3-1, por lo que suele mantener un único delantero de área. Esto hace que el pulso a pulso entre dos jugadores con esas características sea aún más intenso.