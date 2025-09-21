Es tendencia:
Ligue 1

Jugó con Arturo Vidal, era el heredero de Messi y resurge como crack en Francia

De repente, desapareció del mapa. El ex compañero del King retoma las riendas de su carrera, de a poco, en la Ligue 1.

Por Jose Arias

El "heredero de Messi" jugó con Vidal.
El "heredero de Messi" jugó con Vidal.

En 2019 se transformaba en el segundo jugador más joven en debutar por el FC Barcelona. Con 16 años y 298 días, Ansu Fati demostraba por qué el club culé se la había jugado por él y pronto su figura fue elevada al nivel de promesa.

Pero, no cualquier promesa. De hecho, como el gran referente de aquel momento en el Barcelona era Lionel Messi, rápidamente comenzaron a tildarlo como el sucesor de La Pulga, como su heredero. Una carga que, finalmente, le terminó pasando la cuenta.

Compañero de Arturo Vidal en su última temporada en el Barcelona, Ansu Fati alcanzó su cúspide de rendimiento en un deslavado equipo catalán en los años 2022-2023. A partir de allí, sin embargo, comenzó un rápido declive.

¿Qué es actualmente de Ansu Fati, el “heredero de Lionel Messi”?

Tras irse de préstamo al Brighton, Ansu Fati regresó al Barcelona en 2024. Pero las posibilidades, entonces, fueron mínimas. Sólo once partidos en toda la temporada y únicamente tres de ellos como titular. Ni goles, ni habilitaciones.

Viendo el panorama que se le avecinaba en el Barcelona, Ansu Fati cambió de aires para la actual temporada. Llegó al Mónaco, equipo de la Ligue 1 en el que recién empieza su caminar.

Pero, su inicio ha sido promisorio, diciéndolo moderadamente. Porque, en tan sólo dos partidos jugados, ha anotado tres goles. Por si fuera poco, lo ha hecho entrando desde la banca, sumando apenas 72 minutos en cancha.

Este domingo, el nacido en Guinea-Bissau marcó dos goles en el triunfo del Mónaco por 5-2 ante el Metz. El elenco monegasco escaló, con este resultado, al segundo lugar de la Ligue 1.

Ansu Fati celebró con el Barcelona | Getty Images

Ansu Fati celebró con el Barcelona | Getty Images

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Ligue 1?

