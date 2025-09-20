Bastante lejos de sus puestos habituales, el Sevilla consiguió remontar en la tabla de posiciones de La Liga, gracias a una tremenda actuación de Alexis Sánchez. El tocopillano consiguió imprimirle al equipo un diferencial grandioso, por lo que las cosas comienzan a salir del pantano en el club dirigido por Matías Almeyda.

¿Cuál fue la receta para esta arremetida? Varias fórmulas han sido intentadas desde el club sevillano. Una de las más obvias fue la llegada, en último momento, de Alexis Sánchez, quien buscaba a toda costa salir del Udinese, donde ya no era bienvenido.

Pero, ni la responsabilidad, ni la gloria puede recaer únicamente en una persona, en un deporte colectivo. Más cuando hablamos de un jugador de 36 años, que venía de una sequía de más de un año sin goles, cortada en el duelo ante el Alavés. Sin embargo, hay algo que sí ha ayudado patentemente al elenco dirigido por Matías Almeyda y tiene que ver, precisamente, con una decisión del DT.

Medida que revolucionó a toda España

No fue un cambio táctico, ni una modificación de la alineación principal del Sevilla. La medida que tomó Matías Almeyda llamó la atención de toda España, porque tuvo que ver con la convivencia.

Se trata de un asado que habría hecho el DT argentino, que habría permitido que los jugadores se conociesen mejor y tuvieran chances de conectar como grupo. En conversación con la prensa española, el técnico trasandino dio pistas de esta fórmula, con altos grados de compañerismo, que le imprimió al elenco de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

“Cuando alguien te cocina te dedica tiempo. Este equipo viene pasando momentos difíciles. Lo que intento es que se sientan felices, que se conozcan más allá de los entrenamientos. Me gusta verlos interactuar en otros aspectos de la vida“, aseguró Almeyda, en una medida que se ha mostrado bastante exitosa.

