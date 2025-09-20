Alexis Sánchez llegó a Sevilla el último día del mercado de fichajes y su arribo al cuadro español no fue bien recibido por los hinchas andaluces, quienes se quejaron por la edad del delantero chileno.

Los haters del cuadro sevillano deben estar arrepentidos por haber tratado mal al Niño Maravilla en redes sociales, porque en los dos partidos que ha jugado en La Liga ya acumula una asistencia y un gol.

Alexis ingresó muy temprano en el duelo ante Alavés, por la Alfon González ingresó a los 14 minutos y fue clave, porque marcó el 2-1 definitivo para el elenco de Nervión.

Prensa española alucina con Alexis Sánchez

El rendimiento de Alexis con la camiseta andaluza es alabada por Diario de Sevilla, quien asegura que el ex Colo Colo le tapó la boca a sus críticos.

“Alexis Sánchez, en dos ratos (o más poque tuvo que jugar casi todo el duelo) y sin ser todavía titular en el Sevilla, ya le ha dado cuatro puntos al club que lo ha acogido cuando se acercaba a los 37 años y quizá cuando pocos creían en él. Ahí están los datos”, señaló el citado medio.

Gabriel Suazo y Alexis Sánchez celebraron en la Liga. Foto: Sevilla

“El chileno, con esos dos toques de su varita mágica, habrá hecho que muchos eliminen aquellos memes en redes sociales ridiculizando tanto su fichaje como el de Azpilicueta“, agregó el citado medio.

Sevilla se entusiasma en la Liga de España, donde ya llegó a 7 puntos tras 5 partidos disputados.