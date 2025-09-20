Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tenían una misión con el Sevilla en una nueva fecha de la Liga de España: el triunfo. Y fue de la mano del Niño Maravilla en su segundo partido.

El Tocopillano había hecho noticia durante la jornada por su deseo con la Selección Chilena, como también de su promesa con su nuevo club a quienes lo critican por su edad e incluso candidatear a su DT para la Roja.

Sin embargo, todo salió a pedir de boca para el chileno. El ex Colo Colo y River Plate fue clave en la victoria por 2-1 ante Deportivo Alavés con un gol suyo y tras el compromiso habló de su magistral regreso.

El magistral regreso de Alexis Sánchez al gol con Sevilla

En Chile seguimos celebrando las Fiestas Patrias, y Alexis Sánchez contribuye con una cuota más para el festejo con su gol en el 67′, poniendo fin a una larga sequía para el chileno.

Una felicidad que compartió Maravilla en conversación tras la victoria con el canal de YouTube de Sevilla. “Fue un partido difícil, no se ganaba hace dos años acá, así me dijeron. Y nada, primero contento por el equipo, que entregó todo, los que están dentro y los que están afuera, estamos todos en buen camino. Contento a la afición de Sevilla que se merece estos tres puntos”, comentó Alexis en primer lugar.

Cuando fue consultado por su gol, romper una larga sequía, y la victoria ante Alavés, el Tocopillano reflexiona. “La verdad es que no lo dimensiono, siempre digo lo mismo, soy muy exigente, siempre me gusta dar más, hay muchas cosas que mejorar, detalles, muchos jugadores nuevos, incluyéndome a mí, y hay que entenderse un poco más en el campo de juego”, agregó.

Alexis Sánchez festeja junto a Gabriel Suazo tras el triunfo de Sevilla ante Deportivo Alavés. Foto: Getty Images.

“Le digo en el primer tiempo…”

“Pero en general, en el ámbito de lucha, nada que decir, me saco el sombrero por cada jugador que le toca entrar“, complementó el chileno quien también tuvo palabras para Carmona quien le metió el lindo pase para el gol.

“Uy, la verdad que sí. Me dio un buen pase, se lo había dicho siempre, le digo en el primer tiempo ‘si salía de la marca mete al primer palo que yo aparezco’, y me entendió por fin, porque le dije todo el primer tiempo y esta vez salió todo bien”, comentó al canal de YouTube de Sevilla.

“Es que me he preparado, creo que no jugaba hace mucho tiempo, y la verdad es que me sentía muy cómodo en el campo de juego, entre más continuidad tenga, mejor me voy sintiendo”, cerró Alexis.