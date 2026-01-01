Con blindaje de Fernando Ortiz: así fue el primer día de Joaquín Sosa en Colo Colo

Colo Colo ya dio vuelta la página tras el centenario y se enfoca en lo que será el 2026. El Cacique debe afrontar una temporada sin competiciones internacionales y con la obligación de volver a ser campeón de la Liga de Primera.

Tarea que será crucial en la permanencia de Fernando Ortiz. El “Tano” no pudo clasificar ni a Copa Sudamericana, por lo que ya no tiene margen de error. Para peor, el presupuesto de ByN es muy inferior al de años anteriores.

Por lo que debe afrontar un mercado de fichajes más austero que en otros años. Lo que se ha reflejado en la tardanza de nuevos nombres y hasta se espera la salida de referentes para hacer caja y así buscar remecer la ventana de contrataciones.

Así las cosas ya tiene dos nuevos nombres. El primero fue Matías Fernández que tras su paso por Independiente del Valle viene a suplir las salidas de Mauricio Isla y Óscar Opazo.

Pero este 31 de diciembre se confirmó el segundo fichaje: Joaquín Sosa. El uruguayo llega para reforzar la defensa y el puesto de centrales que dejó Sebastián Vegas y Emiliano Amor.

El central acumula un historial que hace dudar a los hinchas. Incluso se viralizó un video en redes sociales con sus mejores jugadas y aún así no logró convencer.

Pero el charrúa llegó al Cacique con el objetivo de repuntar su carrera. Compromiso que dejó en evidencia tras firmar su contrato con los albos. El defensa de inmediato se realizó los chequeos de rutina y se puso a disposición para la pretemporada que comienza este 3 de enero.

Así lo reflejó la cuenta oficial de los albos donde se muestra al ex Bologna, Nacional y Dinamo Zagreb. Lo que hasta contó con el “me gusta” de Fernando Ortiz que agradeció el compromiso del nuevo refuerzo de 23 años. Por lo que todo indica que será el titular este 2026 y ahora resta definir quién será su compañero en la zaga.

Cabe consignar que todavía se sigue en la búsqueda de un central y de un delantero centro ante la inminente salida de Salomón Rodríguez.

¿Cuándo debuta Joaquín Sosa?

El defensa charrúa podría hacer se debut en Colo Colo en los próximos días. Colo Colo disputará la Serie Río de la Plata y el primer encuentro es el 15 de enero ante Olimpia.

Tras ello vendrán los duelos ante Alianza Lima el 18/1 y Peñarol el 21/1. Posteriormente el primer mes del año terminará con la Noche Alba que se especula será el 26 de enero.