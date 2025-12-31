Colo Colo oficializó a su segundo refuerzo en el último día del año: se trata del defensor central uruguayo Joaquín Sosa, que con 23 años tendrá la misión de afirmar una zaga que fue muy débil esta temporada.

El zurdo tiene un paso por el fútbol europeo, pues cuando jugaba en el Liverpool de su país asomó como una gran figura del torneo local y fue fichado por el Bologna de Italia.

Ahí se hizo amigo de un gran referente del fútbol chileno: Gary Medel. Ambos coincidieron durante la temporada 2022-2023 y alcanzaron incluso a compartir terreno de juego.

Sosa y Gary Medel jugaron juntos en Bologna

En el cuadro que era dirigido por el brasileño nacionalizado italiano Thiago Motta, coincidieron en el terreno de juego durante seis encuentros ambos jugadores.

Sosa junto a Medel en el Bologna

De seguro que Sosa, antes de firmar en el Cacique, le pidió referencias a su ex compañero sobre este paso que estaba dando en su carrera.

Ahora se reencontrarán en los clásicos que jugarán Universidad Católica contra Colo Colo, aunque con camisetas diferentes.

Sosa arribará a Chile tras el Año Nuevo, para sumarse a la pretemporada que el cuadro albo empezará a realizar a partir del lunes, en el complejo del Sifup ubicado en Pirque.

Su debut, si todo sale bien, será en el torneo Serie Río de La Plata. Ahí Colo Colo jugará por primera vez ante Olimpia, el 15 de enero. Luego enfrentará a Alianza Lima (18) y a Peñarol (21).

