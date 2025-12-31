Colo Colo dirá presente por tercera vez en la Serie Río de la Plata, certamen que tradicionalmente se realiza en Uruguay y donde los dirigidos por Fernando Ortiz buscan comenzar de buena manera el 2026.

Es en este contexto, que desde la organización del campeonato dio a conocer la programación completa de los encuentros que animarán el torneo que comienza el próximo 10 de enero.

¿Cuándo juega Colo Colo en la Serie Río de la Plata?

Te contamos cuál será la agenda del Cacique, que ya está definida con los duelos de los albos en el torneo, tienen la siguiente programación:

Jueves 15 de enero 21:00 – Colo Colo vs. Olimpia (Paraguay), Estadio Luis Franzini, de Montevideo.

Domingo 18 de enero 21:00 – Colo Colo vs. Alianza Lima (Perú), Estadio Parque Viera, de Montevideo.

Miércoles 21 de enero 21:00 – Colo Colo vs. Peñarol (Uruguay), Estadio Centenario o CDS (por definir)



¿Dónde ver a Colo Colo en la Serie Río de La Plata 2026?

Aunque todavía no están definidos los rivales, fechas, horarios ni estadios, la buena noticia para los hinchas albos ya está clara: todos los partidos de Colo Colo en la Serie Río de la Plata tendrán transmisión asegurada.

Los partidos de la Serie Río de la Plata 2026 podrán verse mediante el Plan Premium de Disney+ , plataforma que también transmitirá los encuentros de Colo Colo tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

