Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo? Confirman programación y rivales en la Serie Río de la Plata 2026

Ya puedes revisar cuándo es el próximo partido de Colo Colo y la programación con los rivales confirmados.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Se viene un nuevo torneo uruguayo para los albos.
© FOCOUY/PHOTOSPORTSe viene un nuevo torneo uruguayo para los albos.

Colo Colo dirá presente por tercera vez en la Serie Río de la Plata, certamen que tradicionalmente se realiza en Uruguay y donde los dirigidos por Fernando Ortiz buscan comenzar de buena manera el 2026.

Es en este contexto, que desde la organización del campeonato dio a conocer la programación completa de los encuentros que animarán el torneo que comienza el próximo 10 de enero.

¿Cuándo juega Colo Colo en la Serie Río de la Plata?

Te contamos cuál será la agenda del Cacique, que ya está definida con los duelos de los albos en el torneo, tienen la siguiente programación:

  • Jueves 15 de enero
    • 21:00 – Colo Colo vs. Olimpia (Paraguay), Estadio Luis Franzini, de Montevideo.
  • Domingo 18 de enero
    • 21:00 – Colo Colo vs. Alianza Lima (Perú), Estadio Parque Viera, de Montevideo.
  • Miércoles 21 de enero
    • 21:00 – Colo Colo vs. Peñarol (Uruguay), Estadio Centenario o CDS (por definir)
¿Va por TV abierta? Confirman el canal que transmite a Colo Colo en la Serie Río de la Plata 2026

ver también

¿Va por TV abierta? Confirman el canal que transmite a Colo Colo en la Serie Río de la Plata 2026

¿Dónde ver a Colo Colo en la Serie Río de La Plata 2026?

Aunque todavía no están definidos los rivales, fechas, horarios ni estadios, la buena noticia para los hinchas albos ya está clara: todos los partidos de Colo Colo en la Serie Río de la Plata tendrán transmisión asegurada.

Los partidos de la Serie Río de la Plata 2026 podrán verse mediante el Plan Premium de Disney+, plataforma que también transmitirá los encuentros de Colo Colo tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

Publicidad

En paralelo, ESPN Premium llevará la señal del torneo amistoso, aunque su cobertura estará disponible únicamente en Argentina.

Lee también
Programación: Colo Colo, U de Conce y el Conce en la Serie Río de La Plata
Colo Colo

Programación: Colo Colo, U de Conce y el Conce en la Serie Río de La Plata

Confirman el canal que transmitirá a Colo Colo en la Serie Río de la Plata 2026
Colo Colo

Confirman el canal que transmitirá a Colo Colo en la Serie Río de la Plata 2026

El pesado calendario de amistosos de Colo Colo en Uruguay
Colo Colo

El pesado calendario de amistosos de Colo Colo en Uruguay

Tres más: Colo Colo FEM llega a 17 renovaciones de contrato
Femenino

Tres más: Colo Colo FEM llega a 17 renovaciones de contrato

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo