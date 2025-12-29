Muchas idas y vueltas ha tenido la teleserie de Alan Saldivia. El defensor charrúa no estaría cómodo en Macul y, si bien en Colo Colo lo tienen considerado, el propio Aníbal Mosa se abrió a la opción de venderlo en caso de que el jugador no esté concentrado en el equipo.

En ese contexto aparece el nombre de Vasco da Gama, elenco del Brasileirao que viene siguiendo al joven zaguero desde hace varios mercados y que hoy estaría cerca de sellar su fichaje.

Alan Saldivia y una llamativa “señal” para ir al Vasco

Si bien en Chile la información apunta a que Saldivia permanecería en Colo Colo durante la temporada 2026, en Brasil el escenario es distinto. Así lo señaló el periodista Lucas Moret Marques, del medio partidario Vasco Giant Channel, quien a través de su cuenta de X se refirió a dos nombres que el conjunto de las “camisas negras” espera cerrar pronto.

“Vasco ha avanzado en el acuerdo con Johan Rojas y Alan Saldivia, quienes aceptaron el proyecto deportivo y expresaron su entusiasmo por la posibilidad de jugar en el fútbol brasileño”, comenzó señalando el comunicador.

Posteriormente, agregó que Saldivia es visto como un jugador “con potencial para ser seleccionado nacional a largo plazo”. En ese escenario, las negociaciones con el Cacique se concentran actualmente en los aspectos financieros, con la idea de que el defensor llegue cedido hasta finales de 2026, con opción de compra.

Finalmente, Moret Marques sostuvo que “la expectativa interna es concluir las negociaciones con los clubes en los próximos días, para luego avanzar con los últimos ajustes contractuales con los jugadores y cerrar los acuerdos”.

A esta información se suma una llamativa “señal” del propio defensor, destacada por varias cuentas partidarias del club brasileño en las últimas horas, como @vassincero1898, quien considera como un “buen indicio para la negociación” que el zaguero de 23 años haya comenzado a seguir al Vasco da Gama en redes sociales , situación que se puede comprobar al revisar la cuenta de Instagram del jugador albo y buscar entre sus seguidos al conjunto de Río de Janeiro.

Alan Saldivia sigue a la cuenta de Vasco. (Foto: Captura Instagam)

