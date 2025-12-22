El mercado de fichajes 2026 se está moviendo y Colo Colo ha sido uno de los protagonistas, aunque a medias. El Cacique ya anunció a su primer refuerzo y negocia con varios otros, pero no puede avanzar por culpa de Alan Saldivia.

El Eterno Campeón puso como prioridad la defensa antes de ver cualquier otro puesto y, además de las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, podría tener la del uruguayo. De hecho, el club esperaba dejar todo esto listo el fin de semana para así ir a negociar. No obstante, las cosas se complicaron.

A pesar de que había planes de llegar a la reunión del martes a confirmar más de un refuerzo, la situación del zaguero tiene todo frenado. Esto, ya que de su adiós dependerá el arribo de un nombre más en el fondo albo.

Alan Saldivia le deja la escoba en el mercado a Colo Colo

El futuro de Alan Saldivia es un misterio y tiene a Colo Colo estancado en el mercado. El Cacique debía definir este fin de semana la situación del defensor para así avanzar con sus refuerzos para el 2026, lo que finalmente no ocurrió.

Alan Saldivia puede irse de Colo Colo, pero todavía hay que esperar. Foto: Photosport.

Este domingo el periodista Edson Figueroa reveló en su canal de YouTube que en las oficinas de Blanco y Negro hubo esfuerzos en los últimos días para traer regalos de Navidad. “Metí un mensaje y me dijeron que están trabajando como chinos, que no pararon de negociar el fin de semana. Están trabajando y quieren conseguir rápido los nombres, pero el orden es el mismo“.

¿Pero cuál es ese orden? La idea de Colo Colo es reforzar su defensa antes de cualquier otro puesto, con candidatos en carpeta primero para el central con perfil izquierdo. El derecho también, pero depende de lo que pase con Alan Saldivia. “Iba a tener una respuesta y la respuesta que recibimos es que se pospuso y se resolverá antes de año nuevo“, remarcó el reportero albo.

De hecho, el periodista advirtió que esto sólo permitiría un regalo de Navidad para los hinchas. “De aquí a la reunión de directorio del martes no vamos a tener novedades respecto al zaguero central derecho, por lo que todo apunta al izquierdo“.

Quedará esperar para ver si es que en las próximas horas habrá novedades respecto al futuro del charrúa. La idea es dejarlo partir para hacer caja y así ir por refuerzos ante un ciclo que, para muchos, está cumplido.

Alan Saldivia tiene frenado el mercado de Colo Colo en un momento clave. El Cacique inicia su pretemporada en los próximos días y el zaguero deja en veremos uno de los puestos a reforzar.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

Tras la temporada 2025, Alan Saldivia llegó a los 95 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos no tiene goles y ha aportado con 3 asistencias en los 7.977 minutos que estuvo dentro de la cancha.