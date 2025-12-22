En Colo Colo no han parado de trabajar para poder dejar armado su plantel para la próxima temporada antes de la llegada del 2026. El Cacique se mueve intensamente para definir algunos fichajes, pero también salidas con el caso de Brayan Cortés como prioridad.

El Indio finalizó su préstamo con Peñarol y no seguirá jugando ahí ante las dudas que dejó en la recta final. Si bien debe volver obligadamente al Estadio Monumental, su deseo es volver a salir al extranjero y hay un club que avanza para llevarlo, aunque con malas noticias.

Y es que cuando todo indicaba de que partiría a jugar como titular, en las últimas horas el equipo interesado le da un duro golpe. Esto, ya que llegó a acuerdo y le llevará competencia para pelear el puesto y así no tenerla tan fácil.

El Puebla se lleva a Brayan Cortés, pero le trae competencia de inmediato

Brayan Cortés prepara una nueva salida de Colo Colo para ir a jugar al extranjero. El Indio ha sonado con fuerza en el Puebla de México y todo indica que el acuerdo es inminente, aunque no todo es alegría.

Brayan Cortés se irá de Colo Colo pero sin tener camiseta asegurada. Foto: Getty Images.

El cuadro mexicano no quiere problemas y, además del valor albo, apuesta por reforzarse con un segundo guardameta. Así lo dio a conocer el sitio El Sol de Puebla, donde señalaron que “el arquero chileno no llega solo al campamento camotero o no es el único para reforzar dicha posición en La Franja hoy”.

¿Pero quién sería el otro? De acuerdo a lo explicado por el citado medio, el Puebla apuesta también por el portero del Mazatlán, Ricardo Daniel Gutiérrez, quien a sus 28 años puede darle dolores de cabeza. “El blanquiazul le apuesta a la competencia y en últimas horas habría acordado con Ricardo Daniel Gutiérrez“.

En esa misma línea, el cuadro mexicano no se quiere arriesgar y le pondrá competencia de inmediato a Brayan Cortés para que rinda. “El Club Puebla apuesta entonces a estrenar porteros sí o sí en el Clausura 2026 de la Liga MX“.

El traspaso del guardameta chileno puede quedar definido en las próximas horas, con la reunión de directorio de este martes. Un escenario que el portero no vio venir pero que no baja sus ganas de ir afuera una vez más.

Brayan Cortés tendrá que pelear por una camiseta de titular en el Puebla. Colo Colo busca sacar cuanto antes al portero para así avanzar con sus propios fichajes después de un centenario muy lejos del que se esperaba.

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en la temporada 2025?

Brayan Cortés llegó a un total de 36 partidos oficiales en la temporada 2025 con las camisetas de Colo Colo y Peñarol. En ellos dejó su arco en cero en 12 ocasiones y recibió 45 goles en los 3.300 minutos que estuvo en la cancha.