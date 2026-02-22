Una larga vuelta es la que se dio en su carrera como futbolista el delantero Josué Ovalle. Surgido en la cantera de Colo Colo, nunca debutó en el Cacique e inició un periplo que lo llevó a equipos como Linares, San Antonio Unido, Melipilla, Limache y Concepción, para dar el salto rumbo a México.

El oriundo de Algarrobo tomó sus maletas y partió hacia Mazatlán, el equipo de más bajo desempeño en las últimas temporadas de Liga MX. Una oportunidad que el nacional aprovecha al máximo con minutos en cancha, y ahora también, con goles.

En el encuentro por la séptima jornada del Torneo de Clausura 2026 en el fútbol azteca, el cuadro de Josué Ovalle fue hasta Tijuana para enfrentar a Xolos, y rescató una valiosa igualdad por 1-1, con el delantero chileno como protagonista.

No debutó en Colo Colo: Josué Ovalle y bautismo de gol en México

Para el encuentro que se jugó en el Estadio Caliente, el nacional partió en el banco de suplentes y de allí vio cómo Kevin Castañeda abrió el marcador para el local en el minuto 9. Recién a los 52′, el técnico visitante Christian Ramírez dispuso de su ingreso.

Le bastaron ocho minutos en cancha a Josué Ovalle para anotar su primer gol en Liga MX. A los 60′, un centro dentro del área por derecha del brasileño Dudú Teodora rebota en un defensa de Tijuana, se eleva el balón y lo conecta el nuestro de cabeza para poner el 1-1 definitivo.

¿Cómo queda en la Tabla de Posiciones?

Una igualdad que, de todas formas, no saca a Mazatlán del fondo de la Tabla de Posiciones del Clausura 2026, pues se mantiene 17° y penúltimo con sólo cuatro puntos, en un torneo que no tiene sistema de descenso.

Los números del chileno en Mazatlán

Josué Ovalle disputó su segundo encuentro con el cuadro mexicano y en ambos vino desde la banca para sumar un total de 57 minutos en cancha, donde ya registra un gol y una tarjeta amarilla.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la octava jornada del Clausura 2026 en Liga MX, el equipo del chileno recibirá en el Estadio El Encanto de Sinaloa al Pachuca, el próximo viernes 27 de febrero desde las 22:00 horas (de nuestro país)