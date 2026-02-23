Colo Colo no solo vive momentos importantes en la cancha, sino que también en la bolsa. Aníbal Mosa intentó realizar un movimiento para quedarse con el control total, pero no le salió bien.

Los Albos atraviesan el periodo más dulce con Fernando Ortiz en la banca. En el último fin de semana, derrotaron por 1-0 a O’Higgins en Rancagua, llegaron a su tercer triunfo consecutivo. Además, quedaron en la cima de la Liga de Primera junto a Huachipato con 9 puntos.

La mala jugada de Mosa

Pese al buen momento de Colo Colo en la cancha, fuera de ella hay movimientos importantes. Hace algunas semanas Aníbal Mosa lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA), mediante la cual buscaba aumentar su dominio de las acciones de Blanco y Negro.

A través de la OPA, Mosa quería comprar un 30% más y así lograr ser dueño del 66,01% de ByN, lo cual le daría el control absoluto de la Sociedad Anónima que controla a los Albos. Para esto, el actual presidente ofreció $150 por acción, un 61% por sobre el valor según los datos que entrega La Tercera.

Pese a lo anterior, la jugada no le salió bien a Aníbal Mosa. El empresario solo pudo adquirir un 9,17% de las acciones que buscaba, por lo cual no pudo hacerse con el control de Blanco y Negro. De esta manera, solo aumentó su poder en un 2,75% del capital de la sociedad.

“En razón de lo anterior, el oferente (Aníbal Mosa) pasa a ser titular directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, de la cantidad de 38.813.529 acciones serie B de la sociedad, representativas del 38,813% del capital de la sociedad, no alcanzando el control de la sociedad“, explica el aviso de la OPA.

De esta manera, Aníbal Mosa no logró su objetivo que era tomar las riendas de Colo Colo sin tener contrapeso. Los Albos ahora intentarán pensar en la cancha, donde el próximo domingo 1 de marzo enfrentarán a Universidad de Chile en el Superclásico en el Estadio Monumental.