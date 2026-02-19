Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Blanco y Negro

Día clave en Colo Colo: Este jueves vence el plazo de la OPA de Mosa y crece la expectación

Este jueves 19 de febrero a las 17:30 horas, vence el plazo para hacer efectiva la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) realizada por el presidente de ByN.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Este jueves finaliza el plazo de la oferta lanzada por Aníbal Mosa.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTEste jueves finaliza el plazo de la oferta lanzada por Aníbal Mosa.

¿Se aprueba o no? La Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de Aníbal Mosa entra en horas decisivas. Este jueves 19 de febrero, a las 17:30 horas, vence el plazo para hacer efectiva la venta de acciones con la que el actual presidente de Blanco y Negro busca aumentar su control en la concesionaria que administra los derechos deportivos y económicos de Colo Colo.

Semanas atrás se conoció la jugada del empresario puertomontino, que apunta a quedarse con cerca del 30% de las acciones y así, sumarlas al 36% que ya posee.

Aníbal Mosa aclara qué pasará con Blanco y Negro tras muerte de Carlos Cortés: “Tendremos algún…”

ver también

Aníbal Mosa aclara qué pasará con Blanco y Negro tras muerte de Carlos Cortés: “Tendremos algún…”

De concretarse la oferta, permitiría a Aníbal Mosa dar un paso clave para consolidar su posición en la mesa directiva del cuadro albo, que hoy comparte con el grupo encabezado por Larraín Vial y Gabriel Ruiz-Tagle, además de los dos representantes del Club Social y Deportivo, lo que a la larga le permitiría tener mayor margen de maniobra en el elenco Popular.

Se adelanta la negativa a la OPA de Aníbal Mosa

Sin embargo, el movimiento de Mosa no parece tener un buen futuro, ya que no cayó bien en la vereda opositora.

Es más, de acuerdo con información publicada por Radio ADN, los directores del bloque contrario a Mosa no aceptarían la oferta enviada por el mandamás de la concesionaria, lo que en la práctica significa que la mesa de ByN se mantendría sin cambios respecto de la actual estructura de poder en Blanco y Negro.

El escenario, eso sí, tiene un condimento adicional. Días atrás se conoció el fallecimiento de Carlos Cortés, integrante del bloque Vial/Ruiz-Tagle, lo que, según los estatutos, obliga a convocar una nueva junta de accionistas para definir a su reemplazante.

Publicidad
Mosa podría no lograr el control total de ByN. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Mosa podría no lograr el control total de ByN. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Esta instancia, además, podría abrir un nuevo capítulo en la interna alba, ya que eventualmente también permitiría someter nuevamente a votación la presidencia de la sociedad anónima que hoy está en manos de Mosa. Así, Colo Colo vive horas de máxima tensión fuera de la cancha.

Lee también
La presión del Club Social que no sirvió de nada en Colo Colo
Colo Colo

La presión del Club Social que no sirvió de nada en Colo Colo

Sorpresa: Colo Colo toma una decisión final sobre su último fichaje
Colo Colo

Sorpresa: Colo Colo toma una decisión final sobre su último fichaje

"Sí preguntó...": descartan a dos candidatos a reforzar a Colo Colo
Colo Colo

"Sí preguntó...": descartan a dos candidatos a reforzar a Colo Colo

Hasta la marca "Pinigol": las propiedades de Pinilla salen a remate
Chile

Hasta la marca "Pinigol": las propiedades de Pinilla salen a remate

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo