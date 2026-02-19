¿Se aprueba o no? La Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de Aníbal Mosa entra en horas decisivas. Este jueves 19 de febrero, a las 17:30 horas, vence el plazo para hacer efectiva la venta de acciones con la que el actual presidente de Blanco y Negro busca aumentar su control en la concesionaria que administra los derechos deportivos y económicos de Colo Colo.

Semanas atrás se conoció la jugada del empresario puertomontino, que apunta a quedarse con cerca del 30% de las acciones y así, sumarlas al 36% que ya posee.

De concretarse la oferta, permitiría a Aníbal Mosa dar un paso clave para consolidar su posición en la mesa directiva del cuadro albo, que hoy comparte con el grupo encabezado por Larraín Vial y Gabriel Ruiz-Tagle, además de los dos representantes del Club Social y Deportivo, lo que a la larga le permitiría tener mayor margen de maniobra en el elenco Popular.

Se adelanta la negativa a la OPA de Aníbal Mosa

Sin embargo, el movimiento de Mosa no parece tener un buen futuro, ya que no cayó bien en la vereda opositora.

Es más, de acuerdo con información publicada por Radio ADN, los directores del bloque contrario a Mosa no aceptarían la oferta enviada por el mandamás de la concesionaria , lo que en la práctica significa que la mesa de ByN se mantendría sin cambios respecto de la actual estructura de poder en Blanco y Negro.

El escenario, eso sí, tiene un condimento adicional. Días atrás se conoció el fallecimiento de Carlos Cortés, integrante del bloque Vial/Ruiz-Tagle, lo que, según los estatutos, obliga a convocar una nueva junta de accionistas para definir a su reemplazante.

Esta instancia, además, podría abrir un nuevo capítulo en la interna alba, ya que eventualmente también permitiría someter nuevamente a votación la presidencia de la sociedad anónima que hoy está en manos de Mosa. Así, Colo Colo vive horas de máxima tensión fuera de la cancha.