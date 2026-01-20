En la actualidad, Aníbal Mosa posee un 36,061 por ciento de las acciones de la concesionaria Blanco y Negro. Junto a sus compañeros de bloque, Aziz Mosa y Eduardo Loyola, poseen el 44,68% de participación en la regencia de Colo Colo.

Actualmente, el mayor accionista es Leonidas Vial, quien junto a los actuales directores Alfredo Stöhwing, Carlos Cortés, Ángel Maulén y Diego González, poseen el 55,27% de los títulos. Aún así, no poseen el control mayoritario.

Precisamente es esto lo que pretende obtener Mosa, y lo hace con una arriesgada acción. Según revela La Tercera, envió una comunicación a la Bolsa de Comercio de Santiago para lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), por un 30% adicional de la propiedad de Colo Colo.

La estrategia de Mosa para tener control total de Colo Colo

Quien realiza el ofrecimiento por hasta 30.000.000 de títulos de la serie B emitidas por Blanco y Negro, es Inversiones Panitao Limitada, sociedad domiciliada en la comuna de Frutillar, y que actualmente controla el dirigente de origen sirio.

“El objetivo de la oferta es alcanzar una participación accionaria que permita al oferente consolidar una posición de control en la sociedad“, indica Mosa en el proyecto, y agrega que de concretarse “será titular del 66,061% del total de acciones emitidas por la sociedad que maneja a Colo Colo.

La oferta que realiza el actual timonel albo es de $150 pesos por cada acción, es decir, casi US$5 millones de dólares por el total de los papeles, y con ello busca “facilitar la toma de decisiones estratégicas y promover una gestión coherente y de largo plazo, en beneficio del desarrollo institucional y financiero de la sociedad”.

¿Qué viene ahora en este tema?

Según reporta La Tercera, la oferta que realizó Aníbal Mosa “se extenderá por un plazo de 30 días corridos”, es decir, desde el miércoles 21 de enero hasta el jueves 19 de febrero del 2026.

Cabe recordar que el Club Social y Deportivo Colo Colo posee las acciones de Serie A en Blanco y Negro, que le permite elegir dos miembros del directorio. El resto, dividido entre los bloques Vial y Mosa, eligen siete por las acciones Serie B.

