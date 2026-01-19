Colo Colo está viviendo una pretemporada con un mercado de fichajes más que movido. El Cacique celebra llegadas, pero podría tener salidas y una muy importante con uno de sus pilares: Lucas Cepeda.

El extremo lleva meses esperando por una oferta y en las últimas horas parece haber llegado. Su ausencia en el duelo con Alianza Lima ya anticipaba algo que se confirmó este lunes y que llevó a la dirigencia de Blanco y Negro, encabezada por Aníbal Mosa, a reaccionar rápido.

En medio de la concentración en Uruguay, el presidente del Cacique tuvo una reunión con el delantero. Esto, para saber más detalles y abordar un adiós que el ex Santiago Wanderers viene pidiendo a gritos.

Aníbal Mosa llama a la calma a Lucas Cepeda para que no se desenfoque de Colo Colo

Colo Colo no se quedó de brazos cruzados y se movió rápido luego de conocerse el interés que hay por Lucas Cepeda. Ya días atrás Aníbal Mosa avisó que no aceptarán ninguna oferta que no deje conforme a todos y se plantarán firmes a la hora de negociar.

Colo Colo se juntó con Lucas Cepeda luego de que se conociera una oferta para dar el salto al extranjero. Foto: Photosport.

No obstante, mientras esto no se haga oficial, en el club esperan que el extremo se enfoque. Así por lo menos lo reveló el periodista de ESPN, Christopher Brandt, quien reveló una reunión entre el mandamás albo, Eduardo Loyola (vicepresidente de Blanco y Negro) y el seleccionado nacional.

Publicidad

Publicidad

“Cuento una infidencia. Hace unos minutos estaban acá conversando Aníbal Mosa, Eduardo Loyola y Lucas Cepeda, en una de las mesas del lobby“, comenzó señalando el reportero en la última edición de Sportscenter.

ver también No está conforme con un nombre: la zona en la que Colo Colo busca un nuevo refuerzo

Pero más allá de pensar en algún acuerdo para que lo dejen salir, la cita entre Aníbal Mosa y Lucas Cepeda tenía otro objetivo. “Tiene que ver con bajar las ansias, que el jugador esté concentrado y no se llene la cabeza con las informaciones“.

Esto deja en claro que en las próximas horas podría llegar la oferta formal a las oficinas de Blanco y Negro. Esto tendrá que ser analizado por Blanco y Negro para así ir aclarando el panorama, especialmente porque una baja en ataque obligaría a volver al mercado de fichajes del fútbol chileno.

Publicidad

Publicidad

Lucas Cepeda ruega para que ahora sí sea el momento en que pueda dar el salto al extranjero. Colo Colo sigue atento el caso de su gran figura, la que podría abandonar el club para el 2026.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda define su futuro en Colo Colo, donde ha logrado disputar un total de 72 partidos oficiales. En ellos ha marcado 15 goles, ha aportado con 8 asistencias y alcanza los 5.173 minutos dentro de la cancha.